紓困案+銀行財報 道指止連升4周

股市下跌，結束走勢艱難的一周。(美聯社)

股市下跌，結束走勢艱難的一周。交易員評估了總統當選人拜登 (Joe Biden)的1.9兆元紓困計畫以及美國 一些大型銀行的最新財報。

道瓊工業平均指數收盤下跌177.26點或0.57%至3萬814.26點，盤中道指一度下跌逾300點。史坦普500指數下跌27.29點或0.72%至3768.25點。那斯達克綜合指數下跌114.14點或0.87%報1萬2998.50點。

道氏和雪佛龍均下跌超過3.5%，領跌道指。能源股下跌4%，創11月下旬以來單日最大跌幅，對史指構成壓力。

道指和那指本周分別下跌0.9%和1.5%，結束連4周升勢。史指同期也下跌1.5%。

拜登提出的「美國救援計畫」，包括將額外的聯邦失業救助金增加到每周400元，並延長到9月；同時向美國人直接支付1400元；將聯邦對驅離和止贖房屋的暫停執行延長到9月。

該計畫還向州和地方政府提供3500億元的援助，為新冠病毒測試和疫苗接種計畫提供700億元援助，並將聯邦最低工資提高到每小時15元。

《The Sevens Report》創始人伊薩耶(Tom Essaye)表示，該方案「正被『聞訊賣出』的反應所滿足，因為股市早已對其中大部分內容定價」。

他補充說：「有關未來歷史性的紓困計畫、寬鬆的聯準會政策和疫苗的計畫現已眾所周知，因此，這些催化劑根本不會對過去幾個月的股市產生正面影響。」

最近幾周人們普遍預計會有第三項重大救濟法案，尤其是在12月勞動市場報告顯示經濟失業以及民主黨贏得喬治亞州的兩席參議員複選後，讓拜登的政黨獲得微幅的國會兩院主控權。

GLOBALT投資 組合經理人布坎南(Keith Buchanan)說：「隨著這項方案的推出，透明度相當高。」他說，這讓投資人可以更容易地提前評估提案對風險資產的潛在影響。

目前尚不清楚拜登的提案是否會在嚴重分裂的國會中受到歡迎。儘管民主黨同時掌控兩院，但仍需黨派內部溫和派成員如西維吉尼亞州參議員曼欽(Joe Manchin)和部分共和黨議員合作，才能增加支出。

投資人也對摩根大通、花旗集團和富國銀行等主要銀行有了新的看法。摩根大通的業績優於預期，但股價下跌1.79%。富國銀行和花旗集團也分別下跌7.8%和6.93%，即使其業績超出分析師預期。

同時，商務部表示，12月零售額下降0.7%。