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高盛估標普500今年再漲14%、公布攻頂路線圖

編譯湯淑君／綜合外電
高盛策略師預估今年美股標普500指數可望再漲14%。路透
高盛策略師預估今年美股標普500指數可望再漲14%。路透

財經網站MarketWatch報導，高盛公司預測，美股標普500指數2021年底可望攀抵4,300點，登上歷史新高峰，理由是美國總統當選人拜登上台執政後可望推出大規模經濟刺激方案。現在看來，這項預測似乎愈來愈可能成真。

高盛美股策略師高斯汀（David J. Kostin）已發布標普500指數攻頂路線圖：標普500指數2020年以3,756點封關，2021年續漲14%至4,300點，然後在2022年繼續漲7%，躍上4,600點。

高盛指出，2021年漲幅可達二位數依據的理由是，今年美國經濟展望看俏，估計實質國內生產毛額（GDP）成長率可達6.4%，大幅高於華爾街分析師的共識預測（4.2%）。

除了經濟復甦的推力外，企業每股盈餘（EPS）銳增，從新冠肺炎疫情衝擊下的低潮大幅彈升，也可望協助美股行情再創顛峰。高盛預估美企EPS繼2020年陡降17%之後，將在2021年激增31%。

EPS大幅回升將帶動利潤率一併強彈，主要受營運槓桿和節制成本所驅動。高營運槓桿股2020年表現突出，高盛預期，在經濟強勁成長的推波助瀾下，這股趨勢可望延續至2021年。

從許多方面來看，2020年標普500指數大漲18%，五檔大型科技股領漲厥功甚偉 。這五巨頭是臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）和Google母公司Alphabet，合稱「FAAMG」。這五支股票報酬率達56%，標普500指數其餘495家成分股公司則成長11%。

不過，高盛提醒投資人，切莫對科技大咖面臨的反托辣斯風險掉以輕心。

高盛建議加碼資訊科技（IT）股、醫療照護股、工業股和原物料股；同時，減碼通訊服務股、消費者必需品股、公用事業股以及不動產股。

高盛 指數 美股

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