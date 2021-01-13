現在買股來得及！分析師：蘋果市值明年飆3兆美元

iPhone熱賣，2021年可能成為蘋果豐收年，分析師說，市值有機會挑戰3兆美元。圖為蘋果北京旗艦店。（歐新社）

美國媒體「商業內幕」（Business Insider）引述Wedbush分析師Daniel Ives的報導，iPhone 12的強勁需求，可能讓2021年成為蘋果 的豐收年，導致明年市值飆上3兆美元 。

Ives發現來自亞洲供應鏈的跡象顯示，蘋果iPhone的需求愈來愈多強勁。他現在認為，蘋果上季生產了逾9000萬支iPhone，超過他原先估計的8000-8500萬支。

他解釋：「我們好多年沒看過蘋果出現這樣的新品升勢，唯一有過類似曲線的iPhone是2014年的iPhone 6。」

儘管華爾街目前預期蘋果在2021年度可賣出2.18億支iPhone，Ives看好銷售數字有可能高達「令人瞠目結舌」的2.5億支。如果成真，將超越2015年度寫下的最高紀錄2.31億支。

中國的需求是蘋果iPhone 12的強勢之處。新設計加上5G連網能力驅動市場對新iPhone的需求，同時再加上近10億iPhone老用戶裡估計有三分之一該換機升級了。

Ives重申他看旺蘋果，目標價160美元，以及牛市目標價200美元，代表分別再漲24%和55%。

Ives做成「如果持續這樣下去，再過12到18個月，市值即將飆至3兆美元」的結論，高於目前的2.15兆美元。