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大仁說財經 | 股利正紅，狗股將在20251年大行其道

文／張大仁
2021年狗股將大行其道。（歐新社）
2021年狗股將大行其道。（歐新社）

美國股市除大型科技公司FAANG的股票之外還有更多個股。如今終於輪到這些被稱為道瓊工業指數的「狗股」、也就是支付股利的價值型股票大放異采了。

道指狗股通常是指高收益個股。從理論上講，如果投資人買進這些前一年表現不佳但仍提供穩定股利的股票，那麼這些股票們應該在來年穩步反彈。

隨著投資人看好會有更多紓困措施上路、經濟復甦以及疫苗接種而最終來帶來的新冠疫情危機緩解，支付股利的價值型股票可能會捲土重來。

今年的道指狗股名單包括雪佛龍、IBM、道氏、Verizon和Walgreens。其中一些股票在2021年之初已開始火熱。

在月初發布穩定的財報後，Walgreens已飆升20%。雪佛龍和道氏化學都受惠於大宗商品價格上漲。IBM聘用前高盛(Goldman Sachs)總裁和前川普經濟顧問科恩(Gary Cohn)出任新的副董事長，股價更是大漲。

Axberg Wealth Management管理分析師艾克思伯格(Paul Axberg)指出，「在價值型股票緩慢復甦之後，現在它們開始出現類股輪轉。」

他補充說：「油價正在回升，而股利可能不再不受青睞。投資人可能更加關注表現不佳的類股。」

債券殖利率仍然很低

儘管出現飆升，但美國國債殖利率仍保持在歷史低位附近，這個事實對於道指狗股來說是個好兆頭。

美國10年期債券殖利率僅有1.16%。因此，在當前充滿不確定性的世界中，渴望獲得穩定收入的投資人可能會湧向IBM、Verizon和Walgreens等公司，因為它們都派發4%以上的股利。

當然，我們不能保證今年的狗股會擊敗大盤。事實上，去年的狗股表現正如其名：像狗一樣。

這些股票中大多數都表現不佳，以至於今年它們又重新進入狗股名單。3M、思科和可口可樂與2020年一樣，都是今年道指狗股。安進(Amgen)和默克是僅有的2支新的道指狗股，取代埃克森美孚和輝瑞。

但是，在過去幾年中，買進道指中支付最高股利個股的策略效果很好。從2015年到2018年，道指表現優於史坦普500指數；在2019年也上漲約20%，漲幅可觀，但比不上史指30%以上的強勁表現。

因此，支付股利個股和其他價值型股票今年可能會反彈，尤其是在經濟和就業市場逐漸恢復正常的情況下。

Hirtle Callaghan投資長漢密爾頓(Mark Hamilton)表示：「投資人普遍預期經歷將出現周期性的回升，並且更多經濟將開始反彈。去年遭到重擊的股票應該會在短期內復甦。」

漢密爾頓補充說，除非利率大幅飆升，否則價值型股票，尤其是支付股利的股票，仍然具有吸引力。

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