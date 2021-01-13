科技推升史指那指 彈劾疫情壓低道指

在科技股領漲下，史坦普500指數和那斯達克綜合指數小升，交易員密切關注利率、華府的政治不確定性和仍在肆虐的疫情。美聯社

在科技股領漲下，史坦普500指數和那斯達克綜合指數小升，交易員密切關注利率 、華府的政治不確定性和仍在肆虐的疫情。

史指上漲8.65點或0.23%收3809.84點，以科技股為主的那指上漲56.52點或0.43%。道瓊工業平均指數收盤下跌8.22點或0.03%收3萬1060.47點。

英特爾上漲6.97%，因消息指出CEO史旺(Bob Swan)將於2月15日卸任。其他科技相關個股也受到提振，Netflix和亞馬遜分別上漲2.74%和1.44%。蘋果上漲1.62%。

美國 國債殖利率從3月來高點回落。指標10年期國債殖利率下跌超過5個基點至1.092%。30年期債券殖利率也跌至1.823%。

即使殖利率下降，但10年期利率仍比2020年收盤價0.92%高出15個基點。

由於今年來利率回升，瑞士信貸建議投資 人投資周期性產業，包括金融和能源類股。利率上升可能會傷害成長型股票，這是疫情期間市場的堅強後盾。

瑞銀(UBS)信貸策略師西利奧(Frank Sileo)在報告中寫道：「總體而言，隨著投資人適應通膨預期的變化，利率背景將趨於穩定。」「預計2021年會小幅上升。」

對額外財政紓困措施的期望是殖利率穩步上升的原因之一。總統當選人拜登(Joe Biden)將在14日公布其經濟計畫細節。

主要平均股指數近期創新高的行情暫時中止，華爾街交易清淡。

Nationwide投資研究主管哈克特(Mark Hackett)說：「本周股市漲勢已經暫停。」但他指出，「市場情緒和風險指標繼續反映出投資人的樂觀情緒，信貸利差處於疫情前的最小水平，恐懼和貪婪指標處於偏高水平，而買入/賣出比率接近歷史低點。」

同時，華府政壇動盪仍在繼續。副總統潘斯(Mike Pence)12日晚間表示他不會將川普總統免職。在此之前，民主黨掌控的眾議院批准一項決議，敦促潘斯和內閣在川普上週煽動國會大廈暴動後將川普趕出白宮。

眾議院將在13日進行投票，第二次彈劾川普。當天稍晚，川普呼籲所有美國人協助緩解政治緊張局勢。

國內外的新冠病例案件也繼續增加。根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)數據計算的7日均值，美國每天至少有24萬7600例新增病例和至少3340例與病毒有關的死亡人數。

不過，許多人表示，美國可望在今年稍後恢復成長。

Northwestern Mutual Wealth Management首席投資策略師舒特(Brent Schutte)表示：「2021年美國經濟應會受到額外的財政和貨幣紓困措施的強勁推動，同時消除疫情對經濟的影響。」他補充說：「受新冠病毒影響的產業需求回升以及必要的庫存重建，應會進一步刺激就業增加。」

總而言之，舒特說，這為經濟高於平均水平的成長奠定基礎，他認為股市將會再升至新高。