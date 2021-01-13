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不想打反托辣斯官司 Visa放棄收購Plaid

編譯林奇賢／綜合外電
Visa已終止對金融科技新創Plaid的收購計畫。美聯社
Visa已終止對金融科技新創Plaid的收購計畫。美聯社

國際信用卡組織Visa已終止對金融科技新創公司Plaid的收購計畫，因為美國司法部約兩個月前以此舉將限制支付產業競爭為由，對Visa提出反托辣斯訴訟。

財經網站CNBC報導，Visa約一年前宣布計劃以53億美元買下Plaid，約為這家新創公司彼時估值的兩倍。這樁購併案去年卻受到阻撓，因為司法部指出此舉可能讓Visa扼殺潛在競爭威脅。

Plaid的數位基礎設施，串接不同的金融資料，例如各家銀行的帳戶，乃至Venmo、Coinbase等金融新創的應用程式（App），讓用戶的金融資訊集中，能一目瞭然每個帳戶的情況。Plaid表示，目前已整合逾1.1萬家銀行。

司法部認為，這樁併購案可能讓Visa擴大簽帳交易的「壟斷地位」，因此「必須阻止」。

Visa執行長凱利13日在宣布終止收購的聲明指出，「漫長且複雜的訴訟」，將「費時相當久才能徹底解決」。

Plaid執行長佩雷特（Zach Perret）則說，該公司未來將以投資人和合作夥伴的身分，與Visa繼續合作。

司法部隨即發布聲明，認為終止這樁購併案是「美國消費者與小型企業的勝利」。

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