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PIMCO：2021年市場有3風險 不宜樂觀過度

編譯湯淑君／綜合外電
品浩（PIMCO）團隊在2021年展望報告中提醒投資人，2021年全球經濟邁向復甦之途潛藏三大風險，現在不是過度樂觀的時候。 路透
品浩（PIMCO）團隊在2021年展望報告中提醒投資人，2021年全球經濟邁向復甦之途潛藏三大風險，現在不是過度樂觀的時候。 路透

財經網站MarketWatch報導，全球固定收益投資管理公司品浩（PIMCO）的投資專家警告，2021年全球經濟邁向復甦之途潛藏三大風險，不宜過度樂觀。

在品浩12日發布2021年展望報告中，該公司全球經濟顧問費約信（Joachim Fels）與全球固定收益投資長波以斯（Andrew Balls）表示，未來12個月至18個月不是「過度樂觀的時候」。他們指出，儘管寬鬆的財政與貨幣政策協助撐起股市和公司債行情，這些利多已被風險性資產消化殆盡，倘若景氣復甦表現不如預期，投資人可能受傷。

費約信和波以斯特別點出三大風險，認為可能讓「通貨再膨脹」（reflation）的希望洩氣：中國大陸去槓桿化、財政疲乏，以及新冠肺炎疫情驅動的景氣下沉留下傷疤。

他們解釋，一大風險是，主要經濟體決策官員可能不願繼續推出財政刺激政策，造成經濟逐漸失去支撐，可能使經濟復甦在2021年下半年和2022年難以為繼。

報告指出，「龐大赤字的現實」可能升高已開發經濟體政府官員的顧慮，導致他們削減支出和縮減購債。

另一顧慮是中國去槓桿化會使出多大力氣，若是大幅抑制信用成長，可能妨礙全球復甦。

品浩團隊認為，北京若要避免危及成長，應在去槓桿化與支持企業之間取得平衡點，儘管「在這個高度使用槓桿的14兆美元經濟體」取得平衡相當棘手。若是緊縮過度，可能導致成長率減緩幅度比預期劇烈，這對全球經濟產生負面影響，深深倚賴中國需求的產業也會遭殃。

至於第三個顧慮，即疫情驅動的行為改變是否持久。如果消費者變得更謹慎，企業也變得較不願為未來投資，品浩團隊認為，經濟學家可能不得不下修原本樂觀的經濟成長預測。

品浩說：「疫後復甦不會引爆另一波長達十年的多頭市場。而是，一旦簡單明瞭的疫情復甦題材交易退潮，我們預料市況會轉為艱困。」

投資 疫情 中國

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