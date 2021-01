你也是製作人！馬斯克推文讓這家日本遊戲公司股價大漲

特斯拉執行長馬斯克的推文,附上了一張萬代遊戲「偶像大師」系列角色「輿水幸子」的哏圖,讓萬代股價大漲逾4%。 取材自馬斯克推特

特斯拉 執行長馬斯克 (Elon Musk)的一則推文,讓日本 玩具和遊戲製作大廠萬代南夢宮(Bandai Namco)的股價13日盤中大漲4.4%,收盤漲幅也維持4.35%。

馬斯克日本時間13日上午發表了一則推文寫說,「嘿,就是你。你是皇后。你做得到的(Hey you …,Yeah you Queen …,You’re gonna make it! )」,並配上一張萬代旗下遊戲「偶像大師」(THE [email protected])系列的角色「輿水幸子」的哏圖,立刻引起日本網友的熱烈討論。

偶像大師系列是萬代從2005年開始推出的偶像養成模擬遊戲,玩家在遊戲中將扮演偶像們的製作人,培養他們成為明日之星。輿水幸子則是2011年推出的系列遊戲「偶像大師灰姑娘女孩」裡的角色。

馬斯克發表這則推文的原因目前不明,但輿水幸子在遊戲內初次登場的日期剛好也是1月13日。

日本證券(Securities Japan)調查情報部長大谷正之表示,馬斯克的這則推文或許能提高這款遊戲和這個角色在海外的知名度,萬代正在強化該公司的智慧財產權(IP)使用策略。「馬斯克身為一家全球性、快速成長企業的領導人,竟能對日本的遊戲角色如此了解,這種反差讓人十分吃驚。」