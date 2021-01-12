假期網購金額激增32% 退貨率估30%

這個假期購財季網購金額增加32%。（路透）

根據Adobe Analytics統計數據，由於購物者在新冠病毒大流行期間待在家中網購，因此2020年購物假期期間美國 的網路購買量較2019年增加了32.2%，達到創紀錄的1882億元。

Adobe表示，涵蓋黑色星期五和網購星期一的11月的電商銷售額首次達到1000億元門檻，該公司跟踪美國排名百大網路零售商 中80家的網路交易。Adobe表示，另一個新紀錄是：在2020年假期期間每天網購額都達到10億元，而有50天超過20億元。

Adob​​e Digital Insights主管施雷納(Taylor Schreiner)說，「由於新冠疫情 因素，數位化已成為人們聯繫、工作、娛樂和購物的主要方式。」「現在隨著新冠病毒病例繼續增加，更嚴格的封鎖措施再度回歸，至少在2021年初，網路可望繼續維持增加。」

Adobe表示，與10月水平相比，購物假期期間雜貨．1家用電器和書籍的熱門程度激增，而玩具的網路銷售較2019年增加了50%，珠寶類別增加了66%。

Adobe表示，感恩節至網購星期一期間的網購支出僅占整個購物季的18%，低於2019年的20%。隨著零售商首度比以往提早展開折扣促銷，許多美國人從10月就開始購物，以免在疫情期間塞在擁擠的商店過道中。

根據另一項來自Salesforce的分析，像目標百貨(Target)和迪克體育用品(Dick's Sporting Goods)等提供路邊取貨和其他便捷網路訂單取貨選項的零售商，在假期期間的銷售量甚至更大。Salesforce發現，它們的數位銷售額平均較去年同期增加49%，而沒有提供類似選擇的零售業者數位銷售額則增加約28%。

購物者也一直在尋找更適合的融資方式購買商品，並避免刷爆信用卡。 Salesforce發現，假期期間網路訂購的「當下購買、日後付款」使用量大增109%，其中使用量的高峰出現在聖誕節前最後一周。

不過，電商活動的激增現在即將轉化為創紀錄的退貨量，這可能會成為零售商在新的一年中面臨的最大難題。Salesforce預計，在2020年假期購物季結束後，全球網購的退貨金額將達3300億元，約占總購買額的30%。

Salesforce零售業戰略副總裁加夫(Rob Garf)表示：「我們預期隨著業者採行的購物假期銷售策略，將成為消費者自其最偏好的零售商和品牌期望的新標準；並在2021年，這些全新的創新作法將繼續存在。」