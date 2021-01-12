我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飛美最新規定 所有旅客登機前 須持新冠檢測陰性證明

這隻海牛背上被刻「川普」字樣 佛州藍洞追查騷擾者

假期網購金額激增32% 退貨率估30%

記者張大仁／綜合報導
這個假期購財季網購金額增加32%。（路透）
這個假期購財季網購金額增加32%。（路透）

根據Adobe Analytics統計數據，由於購物者在新冠病毒大流行期間待在家中網購，因此2020年購物假期期間美國的網路購買量較2019年增加了32.2%，達到創紀錄的1882億元。

Adobe表示，涵蓋黑色星期五和網購星期一的11月的電商銷售額首次達到1000億元門檻，該公司跟踪美國排名百大網路零售商中80家的網路交易。Adobe表示，另一個新紀錄是：在2020年假期期間每天網購額都達到10億元，而有50天超過20億元。

Adob​​e Digital Insights主管施雷納(Taylor Schreiner)說，「由於新冠疫情因素，數位化已成為人們聯繫、工作、娛樂和購物的主要方式。」「現在隨著新冠病毒病例繼續增加，更嚴格的封鎖措施再度回歸，至少在2021年初，網路可望繼續維持增加。」

Adobe表示，與10月水平相比，購物假期期間雜貨．1家用電器和書籍的熱門程度激增，而玩具的網路銷售較2019年增加了50%，珠寶類別增加了66%。

Adobe表示，感恩節至網購星期一期間的網購支出僅占整個購物季的18%，低於2019年的20%。隨著零售商首度比以往提早展開折扣促銷，許多美國人從10月就開始購物，以免在疫情期間塞在擁擠的商店過道中。

根據另一項來自Salesforce的分析，像目標百貨(Target)和迪克體育用品(Dick's Sporting Goods)等提供路邊取貨和其他便捷網路訂單取貨選項的零售商，在假期期間的銷售量甚至更大。Salesforce發現，它們的數位銷售額平均較去年同期增加49%，而沒有提供類似選擇的零售業者數位銷售額則增加約28%。

購物者也一直在尋找更適合的融資方式購買商品，並避免刷爆信用卡。 Salesforce發現，假期期間網路訂購的「當下購買、日後付款」使用量大增109%，其中使用量的高峰出現在聖誕節前最後一周。

不過，電商活動的激增現在即將轉化為創紀錄的退貨量，這可能會成為零售商在新的一年中面臨的最大難題。Salesforce預計，在2020年假期購物季結束後，全球網購的退貨金額將達3300億元，約占總購買額的30%。

Salesforce零售業戰略副總裁加夫(Rob Garf)表示：「我們預期隨著業者採行的購物假期銷售策略，將成為消費者自其最偏好的零售商和品牌期望的新標準；並在2021年，這些全新的創新作法將繼續存在。」

零售商 美國 疫情

上一則

利率觸疫情新高 科技股拖累股指

下一則

川普「讓美元不再偉大」 留下弱勢美元紀錄

延伸閱讀

聚新鮮GoFresh 網購在家享受生鮮食品

聚新鮮GoFresh 網購在家享受生鮮食品
網購增多倉儲業加班 致南加內陸地區疫情嚴峻

網購增多倉儲業加班 致南加內陸地區疫情嚴峻

扯！湖北女網購羽絨服 上頭竟別著喪事孝章

扯！湖北女網購羽絨服 上頭竟別著喪事孝章
貼近消費者 零售業CEO女力當道

貼近消費者 零售業CEO女力當道

熱門新聞

蘋果股價狂飆，股神巴菲特（圖）執掌的波克夏公司也受惠，蘋果持股價值激增500億美元。（路透）

股神巴菲特2020年靠這檔股票 賺進500億美元

2021-01-05 21:11
美國總統當選人拜登在喬治亞州參議員選舉的造勢活動上，為自家民主黨的候選人催票。（美聯社）

市場押注民主黨拿下參眾兩院 全面執政

2021-01-05 16:52
根據彭博億萬富翁指數，特斯拉股價7日大漲，讓馬斯克身價跟著增至1948億美元，比貝佐斯多出95億美元。(路透)

馬斯克玩真的！ 新首富擬散盡家財 砸錢殖民火星

2021-01-08 20:08
馬斯克取代貝佐斯成為全球首富。（路透）

身家1910億…馬斯克超越貝佐斯 成全球首富

2021-01-08 09:25
道瓊工業平均指數升至歷史新高，由於喬治亞州的複選結果出爐，投資人對額外財政紓困措施的前景感到樂觀。美聯社

喬州選舉確定 道指收創新高

2021-01-06 16:56
特斯拉2020年飆漲743%，今年頭幾個交易日又再上攻24%，這種犀利的漲勢連向來不看好這家公司的投資機構Evercore ISI都不得不「認錯」。 路透

又一看空機構投降 特斯拉迎史上最長連漲紀錄

2021-01-10 11:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
媽媽...是妳嗎？女兒指認母參加華府集會 母丟了飯碗

媽媽...是妳嗎？女兒指認母參加華府集會 母丟了飯碗
川普要求速審推翻5州選舉結果 最高法院駁回

川普要求速審推翻5州選舉結果 最高法院駁回
拜登加碼紓困 研議再發2千元 最快2月初拿支票

拜登加碼紓困 研議再發2千元 最快2月初拿支票
紅碼悲劇：中國媽媽在美國機場大喊「我需要幫助」

紅碼悲劇：中國媽媽在美國機場大喊「我需要幫助」

「相談甚歡」川普、潘斯國會暴動後首次見面

「相談甚歡」川普、潘斯國會暴動後首次見面