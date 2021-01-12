利率觸疫情新高 科技股拖累股指

交易員評估了利率走升、可能的紓困措施和政壇混亂後，股指大多持平。美聯社

交易員評估了利率 走升、可能的紓困 措施和政壇混亂後，股指大多持平。

道瓊工業平均指數上漲60點或0.19%收3萬1069.69點。那斯達克綜合指數上漲36點或0.28%收1萬3072.43點。史坦普500指數微升1.58點或0.04%至3801.19點。大型科技股左右了全日走勢。

高盛(Goldman Sachs)上漲2.78%，領漲道指。摩根大通(JPMorgan Chase)和美國 商銀分別上漲1.57%和1.81%。嘉信理財(Charles Schwab)上漲1.58%，創下歷史新高。

指標10年期國債殖利率短暫觸及1.187%，為3月來最高水平，收報1.13%。30年期債券殖利率攀升至1.88%，同樣是去年3月來新高。

AmeriVet Securities美國利率主管法拉內洛(Gregory Faranello)寫道：「股市短期操作正在出現改變。」「隨著民主黨勝選漣漪的短期心理因素淡化，股市觀念正在轉變。現在的重點已轉向經濟成長和通貨膨脹，也可能是兩者結合。」

民主黨在眾議院和參議院獲得多數席次後利率一直在上升，為進一步財政紓困措施打開大門。總統當選人拜登(Joe Biden)上周承諾推出一項經濟紓困計劃，說將達「數兆元」。

但是，走高的利率可能會讓疫情期間領漲股市的科技公司透過發行額外的債券來維持業務成長，從而提高其營運成本。

臉書下跌2.24%，Alphabet下跌1.07%。微軟和蘋果分別下跌1.18%和0.14%。

National Securities首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「在去年大部分時間都低於1%之後，10年期債券殖利率逐漸走高，就會引起股市對估值的質疑，尤其是與科技有關的估值。」

史指遠期本益比為22.7，接近2000年來的最高水平。DoubleLine Capital CEO岡拉克(Jeffrey Gundlach)11日指出，股票估值相對於歷史水平而言偏高，並且支撐力道完全只有Fed的寬鬆措施。

Yardeni Research資訊長亞德尼(Ed Yardeni)寫道：「我們一直擔心，已過度延展的估值本益比可能會進一步延伸，從而為經濟崩潰奠定基礎。」「但另一方面讓人感到欣慰的是，隨著去年3月和4月空前的2個月封鎖性衰退，企業獲利將隨著美國經濟而繼續恢復。」

幾家社交媒體在其平台上暫停或禁止川普的貼文，對其股價造成壓力。 推特下跌了2.37%，本周下跌8.6%。臉書本周則下跌6.2%。