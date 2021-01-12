性別有差！男性為何比女性更傾向買特斯拉股票？

研究發現，特斯拉這檔飆股可能更對男性投資人的口味。(美聯社)

下列兩種投資 標的，你會傾向買哪一種：過去一年來已飆漲將近800%的特斯拉股票 ，或同時期崩跌近30%的航空股？最新研究顯示，從答案或許可猜出你的性別。

MarketWatch專欄作家胡伯特（Mark Hulbert）12日撰文指出，一項學術研究報告發現，男性投資人比較傾向採取追逐盤面動能股的策略，而女性投資人則比較常採用反向操作策略。

這份研究報告的作者是哥倫比亞商學院的瓊斯（Charles Jones）、上海證券交易所的施東暉（Donghui Shi），以及清華大學的張曉燕（Xiaoyan Zhang）和張欣然（Xinran Zhang）。報告作者根據對上海證交所2016年至2019年股票交易與持股資料分析，做出結論。

所謂「動能」策略，指的是買進市場贏家股、賣出輸家股的策略。換句話說，動能投資人買進近來表現強的股票，例如電動車大廠特斯拉，指望近來的漲勢能延續下去。

依循這種策略操作的投資人當中，男性占比高於女性。其中一位是美銀美林（BAML）分析師莫菲（John Murphy），本周剛把特斯拉目標價調高到900美元。莫菲率領的分析師團隊在報告中寫道：「（特斯拉）股價上漲螺旋衝得愈高，投資未來成長的資本取得成本就愈低，進而能獲投資人以更高的股價作為犒賞。」

胡伯特指出，這是典型的動能投資邏輯。基本上是說：因為特斯拉股價最近一直漲，所以未來還會持續走高。

反向操作的投資人則採取跟動能投資者恰好相反的做法：他們撿別人丟棄的股票，期盼能幸運撿到日後走勢將翻揚的寶。採取這種策略的投資人中，女性占比高於男性。

其中一位是Cowen分析師貝可（Helane Becker） ，她上周對航空股翻空為多。不過，她也坦承，在美國新冠肺炎疫情仍在延繞的此刻這麼做，需要很強大的信心。

胡伯特說，儘管他舉的例子只是正巧與研究顯示的中國投資人行為一致，中、美文化差異是否會降低這份研究報告對美國投資人的適用性，是個問號。

但胡伯特翻出20多年前在《經濟學季刊》上發表的另一份研究報告「男生就是男生：性別、過度自信與普通股投資」，執筆者是加州柏克萊大學的Terrence Odean與加州戴維斯大學的Brad Barber。主要發現是，男性對自己投資能力的信心比女性強，而且買賣股票的次數更頻繁，也因此通常虧更多錢。

Odean教授認為，差別在於，男性在追逐績效上，比女性更積極。許多相關的心理學研究也發現，男性比女性更「害怕錯失」機會。

這可能解釋為什麼男性投資人傾向追逐投資報酬的行為。投資公司GMO共同創辦人Jeremy Grantham最近在致客戶信上說：「股價漲得飛快時…在焦慮和嫉妒之後接踵而至的是失去耐性…沒有什麼比眼睜睜看著你的鄰居致富更惱人的了。」

至於哪一種策略較佳：動能投資，還是反向投資？

胡伯特認為，撇開性別與股票交易行為之間的關聯性不談，據他博覽學術研究報告得到的結論，應是像擲硬幣一樣，機率各一半。

歷史資料顯示，動能投資策略長期績效領先，但這是在計入交易費用之前。這點很重要，因為採取動能策略需要頻頻進出股票，交易費用會花得比反向操作策略來得高。例如，Odean和Barber的報告發現，男性投資人的平均交易次數比女性投資人多出45%，經過風險調整的年報酬則比女性少1.4%。