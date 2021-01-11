殖利率上升 預示股市更加動盪

債券殖利率上升是股市預警訊號。（路透）

債券 殖利率 的快速上漲正在向股市發出預警，尤其是成長型股票 。

自年初以來，指標10年期美國國債價格已上漲約20個基點，11日達到1.13%。殖利率仍相對較低，雖是去年3月以來最高水平，但殖利率本身並不是問題所在。

但是這種情形可能預示著股市將出現更大的動盪，並可能對推動去年股市漲勢的FANG和其他成長型個股造成更大壓力。部分策略師預計，隨著價值和周期性個股因預期疫苗接種將導致經濟改善而上升，這些大型科技股和成長型股票今年的漲幅將減慢。

策略師們並不認為目前的殖利率會阻止股市漲勢，但股市對利率將繼續上漲的預期，可能會讓股票投資人的操作變得艱難。

安聯集團首席經濟顧問艾里安(Mohamed El-Erian)說：「我認為阻力不足，股市仍會上升，因技術面仍很強，但如果想尋找警訊，則可以在固定收益市場中出現一些。」

他表示，長期債券如10年期和30年期的殖利率一直在上升，但2年期則一直處於偏低水平，這也是聯準會(Fed)執行零利率政策的標的。10年期最受關注，因為它影響房貸和其他貸款利率。

艾里安說：「殖利率上漲的原因不是因為經濟成長，而是因為買家猶豫不決，人們擔心通貨膨脹，而非再通膨。」「因此如果這種情況持續下去，未來5或6個交易日再上漲20個基點，那麼就該更加對此感到警覺。」

民主黨贏得喬治亞州參議院複選的兩個席次，得以掌控參議院，10年期國債殖利率微升至心理水平1%之上。由於投資人猜測總統當選人拜登現在將有能力推動其上兆元支出計畫，推動債券的賣盤。更多的紓困意味著會有更多債務和發行更多國債來償還，這是提高殖利率的原因。殖利率與價格相反。

BTIG股票與衍生品策略主管伊曼紐爾(Julian Emanuel)說，「過去幾周債市出現飛躍式走勢，利率走升從中性轉至正向，如今可以說繼續走升可能對股票不利，尤其是高成長、高本益比的股票。」他指出，過去幾個月投資人已經開始從高成長型輪轉至價值型。

他預測史坦普500指數年底時將達4000點，但他也認為股市正進入新的投機階段，上下波動激烈。

伊曼紐爾說，證據很明顯，因為10年期債券殖利率迅速升逾1％，股市持續上漲。他還指出，上周暴民攻占國會大廈，股市並未動搖。隨著新冠病例案件增加和死亡人數創新高，股市也繼續攀升。更別說8日的疲弱就業報告。

他說，「目前的價格走勢代表正處於漲勢的投機階段。這並不意味著馬上就要達到頂峰，但應為更大的波動做好準備。可能會上看4000點，但其間可能會出現一系列大跌10%的修正波。」

策略師說，在殖利率上升的環境下，企業獲利強勁更為重要。高盛和摩根史坦利的策略師警告，偏高的利率可能會限制股市獲利。

大摩策略師寫道：「更高的利率是不確定因素，可能導致股票值值在一段時期內下跌，從而使獲利修正對股票表現的影響比平常更重要。」

高盛策略師則表示，更多的財政紓困措施應會導致2021年的獲利增加，但利率上升可能會限制股票本益比的上漲空間。許多成長型股票已過高水平。例如，亞馬遜的本益比為91。亞馬遜11日下跌1.8%，而FANG中的Alphabet、臉書和Netflix等其他個股也下跌。