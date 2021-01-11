憂估值及紓困案 股指遭政情拖累

由於投資人衡量股票估值以及對更多新冠疫情紓困計畫前景以及持續的政治動盪，股市11日下跌。美聯社

由於投資人衡量股票估值以及對更多新冠疫情紓困 計畫前景以及持續的政治動盪，股市11日下跌。

道瓊工業平均指數下跌89.28點或0.29%至3萬1008.69。史坦普500指數下跌25.07點或0.66%至3799.61點。那斯達克綜合指數下跌165.54點或1.25%至1萬3036.43點。道指盤中一度下跌265點。

自2021年開年首周華爾街走勢堅強，投資人忽略國會大廈的暴亂，反而著眼於民主黨席捲國會後的進一步財政紓困方案。史指連升4天至紀錄高點，上周上漲1.8%。道指和以科技股為主的那指上周分別上漲1.6%和2.4%，也創下歷史新高。

然而，面對政治動盪和疫情反彈，引發人們對股市行情過於旺盛的擔憂。例如，特斯拉股價上周大漲25%，過去12個月上漲747%。該股現在交易的現金流量約為2021年的90倍。特斯拉股價11日下跌7.82%。

向來是金融市場投機活動代表的比特幣，在周末交易價格超過4萬元後，回落至3萬3000元。

億萬富翁投資人兼DoubleLine Capital創始人岡拉克(Jeffrey Gundlach)表示：「目前股市估值高得離譜，主要是受到大量紓困措施的支持。」

他說，「回顧過去40年的股市數據，很多估值指標都位於高估的前1個百分點中。因此，會讓它保持下去最主要當然是聯準會將利率維持在零，並持續維持下去。」這「讓估值達到創紀錄的高水平」。

眾議院 民主黨11日針對川普總統煽動國會大廈暴民襲擊提出彈劾案文件，再次讓華府緊張氣氛升高。眾議院打算本周對案進行投票。

眾議院議長波洛西8日表示，如果副總統潘斯和現任內閣拒絕根據憲法《第25條修正案》撤除總統職權，眾議院將對川普再度進行彈劾。

不過目前股市似乎已趨平靜，因為國會已成功確認拜登 的勝選，而現在占參議院多數席次的民主黨可能會尋求另一項紓困措施。如果這些事件開始延遲或破壞那些紓困計畫，那麼交易員可能會開始更關注。

總統當選人拜登(Joe Biden)8日承諾推出大規模的經濟紓困計畫，他說這將是「數兆元」的計畫，相關更多細節將在上任前6天的14日正式宣布。

Vital Knowledge分析師克里薩富利(Adam Crisafulli)在報告中說：「這波漲勢建立在3個主要支柱上：強勁的企業獲利、大規模紓困措施和對疫苗的樂觀態度。」「人們對紓困的期望越來越高，拜登的計畫在書面上可能價值幾兆元，但實際通過的金額可能要小得多。」