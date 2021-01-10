暴徒占國會、政治不穩定 美元再遭逢重大打擊

美國的政治不穩定讓美元持續看跌。（美聯社）

目前有許多理由看貶美元 ，上周美國 國會暴動是名單上最新的一個：政治不穩定在全球各地都經常拖累幣值，而美國總統川普煽起的暴動，不太可能在美元疲弱時支撐起市場信心。

根據TD Securities策略師Ned Rumpeltin，貨幣 市場大多放眼上周暴動之外的未來：「某種程度來說，這樣的韌性很鼓舞人心。但我們不能將之視為理所當然。」

政治風險諮詢業者歐亞集團（Eurasia Group）將分裂的美國列為2021年最大風險。根據該集團總裁布雷默（Ian Bremmer），國內政治動能，以及處理疫情不當，將讓總統當選人拜登很難達成恢復美國全球領導地位的目標。他上周四推文表示：「在全球所有先進工業民主國家當中，美國的政治失能和分裂最為嚴重。」

自去年3月股市動盪之際升值以來，美元兌一籃子其他主要貨幣已貶值逾12%，華爾街的共識是，還有下跌空間。

有3大理由讓美元處於劣勢。主因是各國展開疫苗接種，提振全球經濟復甦的信心。當美國和全球經濟加速前進，充當避險貨幣的美元傾向走貶。

市場預期各國央行會在復甦加速之際維持超寬鬆的貨幣政策，也促成美元走跌。市場也相信，拜登政府會帶來較高程度的可預測性，降低避險資產的需求。

但最大問題在於，政治動盪是否會造成市場對美元的信心遭長期侵蝕。目前，這種風險似乎還很有限，部分原因是以美元計價資產的交易量金額龐大。

但歐亞集團指出，美國全球獨霸地位面臨貨真價實的逆風。證據之一是歐盟剛和中國簽署投資協議，不顧美國反對，重新平衡與全球第2大經濟體的貿易關係。

歐亞集團在2021年展望中指出，拜登入主橢圓形辦公室，美國有大約一半的人認為欠缺合法性，「這種政治現實從未出現在另一個G7國家，卻發生在當今全球最有權勢的民主國家」。