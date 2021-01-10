大仁說財經 | 美國的政治分裂，讓弱勢美元難以翻身

政治不安讓美元難以翻身。（路透）

現在有太多理由可以放空美元 。1月6日在華盛頓國會大廈的發生的暴亂只是最新的一個。

政治動盪經常對世界各地貨幣 造成壓力，由川普總統煽動的暴力事件在此刻美元疲軟之際，更不太可能強化投資人對美元的信心。

道明證券(TD Securities)策略師倫貝爾汀(Ned Rumpeltin)認為，貨幣市場基本上已超脫上周的混亂以外。

他說：「從某種程度上來看，美元守住現有的水平相當令人鼓舞。」「但是，我們不可能將其視為理所當然。」

政治風險諮詢機構歐亞集團(Eurasia Group)認為分裂的美國 將是2021年的最大風險。該集團總裁布雷默(Ian Bremmer)表示，就算盡了最大的努力，國內政治動態以及對新冠病毒大流行病的管理不善，將使新任總統拜登(Joe Biden)難以重新拿回美國在全球的領導地位。

他在推特上貼文指出：「在全球所有先進工業民主體制中，美國是政治功能失調和分化最嚴重的國家。」

而投資人應注意的是：自去年3月市場開始動盪至今，美元兌一籃子其他主要貨幣已下跌超過12%。華爾街的普遍共識是它仍有下跌的空間。

倫貝爾汀說：「市場幾乎一面倒地看空美元。」

美元一直落後雨主要歸因於3個主要原因。

最主要的驅力是對全球經濟復甦的信心，這都要感謝新冠病毒疫苗的推出。當美國和全球經濟開始回春時，作為避險貨幣的美元往往會貶值。各大銀行1月初調升對2021年美國經濟成長的預測，它們相信民主黨取得國會兩院的控制權將為另一輪紓困方案帶來新希望。

預期各國央行將在經濟復甦升溫的同時繼續維持超級寬鬆貨幣政策的因素也是因素之一。因此，人們相信拜登總統的政策將具有更清楚的可預測性，從而減少對避險資產的需求。

不過，最大的問題在於：政治動盪是否會助長人們對全球主要儲備貨幣美元的信念長期遭到侵蝕。目前，這樣的該風險似乎還算有限，部分原因是以美元計價的資產交易量非常巨大。

但是正如歐亞集團所點出的問題，美國在全球的主導地位面臨著真正的挑戰。最新的證據就是：雖然美國表達關切，但歐洲還是與中國敲定了一項投資協議，藉以重新平衡其與全球第二大經濟體的貿易關係。

歐亞集團在2021年的展望中表示：「拜登的任期即將展開，但很可能會被特別加註一個星號；因為他雖然入主白宮橢圓形辦公室，但美國有半數的人認為他的出任合法性不足。」「這種政治現實從未在另一個七大工業國集團國家中出現過，但這卻是當今全球上最具強權的民主國家存在的現實。」