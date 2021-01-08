馬斯克玩真的！ 新首富擬散盡家財 砸錢殖民火星

根據彭博億萬富翁指數，特斯拉股價7日大漲，讓馬斯克身價跟著增至1948億美元，比貝佐斯多出95億美元。(路透)

剛成為全球首富的馬斯克 （Elon Musk）有個偉大的計畫：他會盡可能地砸更多錢，用於殖民火星，而且他是非常認真的，因為他已經開始出售家當。

Business Insider報導，馬斯克上月接受Axel Springer執行長Mathias Döpfner採訪時表示，「事實上，除公司股票之外，以後我幾乎不會持有具貨幣價值的資產」，「若工作繁忙，我就睡在工廠或辦公室。若要顧小孩的話，我顯然需要住的地方，那我就租房子之類的」。

馬斯克去年5月就宣布，他計畫處分他「幾乎全部」的所有物，他名下「將不會有房產」。自那時起，他已賣掉數棟房子。

光是去年，他就賣掉數棟豪宅，包含洛杉磯Bel Air街區附近的三棟房子，並將演員懷爾德（Gene Wilder）的故居，賣給懷爾德的侄子。

馬斯克賣掉他加州 的房產，可能部分是為了搬到德州，但他在受訪時說，他累積財富並非追求物質上的滿足，而是在籌措資金，最終要讓人類移民火星。

馬斯克說：「我認為，重要的是讓人類成為一個可進行太空 旅行的文明，並成為跨星球物種。在火星建立一座城市，將耗費大量資源。我想為火星上的這座城市傾其所有，這意味需要大量的資金。」

在馬斯克超越貝佐斯成為全球首富後，他便在推特上將一則2018年的推文置頂；他在該推文承諾，會貢獻他半數的財富，「以確保（所有物種）能延續生命，不會像恐龍一樣滅絕，免得有一天若地球遭彗星撞擊，或爆發第三次世界大戰，人類（相互殘殺）自我毀滅」。