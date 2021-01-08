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蘋果App Store去年收入估逾640億元

記者張大仁／綜合報導
估計蘋果去年在App Store賺進640億元。（路透）
估計蘋果去年在App Store賺進640億元。（路透）

根據分析，蘋果App Store在2020年總收入超過640億元，高於2019年的500億元和2018年的485億元，顯示在新冠疫情期間，App Store的銷售額成長強勁，因為人們大多待在家中，花費更多時間和金錢在App和遊戲上。

CNBC分析指出，2020年App Store收入增加28%，高於2019年的3.1%。

蘋果的App Store是該公司的核心成長部位。其營收被納入服務部門計算，該部門在9月結束的2020財年中繳出537億元銷售額的成績。

蘋果公司靠App Store賺錢已成業界批評焦點，認為蘋果公司的權力太大。蘋果透過這個平台向數位銷售收取30%抽成。蘋果最近改變其收費結構，現在對App Store中收入不到100萬元的公司只收15%。

國會小組委員會在2020年發現，蘋果公司擁有iPhone App分銷權，並指這給蘋果公司帶來巨額利潤。Epic Games正以反托辣斯為由起訴蘋果，希望避免向蘋果支付30%的銷售額。蘋果否認App Store的壟斷地位，目前正與Epic Games在法庭上對抗。

蘋果從未公布App Store的年收入。但自2013年起，它在每年1月發布自2008年App Store成立以來蘋果支付給開發者的總額。

利用這些數字，可以根據蘋果在當年支付給開發者的費用大致估算出App Store的收入。蘋果自2008年以來已向開發者支付2000億元，較2020年1月宣布的數字增加450億元。如果這等於App Store銷售額的70%，則App Store去年的總收入約為640億元。

蘋果的30%數位銷售額有些例外情形，而且蘋果的數字只是粗估，這代表App Store的總銷售額可能更高。應用分析公司Sensor Tower估計，App Store 2020年的銷售額為723億元。

蘋果 App 營收

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