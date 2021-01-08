道指史指連升4日 新年首周走揚

股指8日收盤再創紀錄高點，結束今年首周交易。(美聯社)

交易員觀察新財政紓困 的前景以及令人失望的就業數據，股指8日收盤再創紀錄高點，結束今年首周交易。

道瓊工業平均指數上漲56.84點或0.18%收3萬1097.97點。史坦普500指數上漲20.89點或0.55%收3824.68點。那斯達克綜合指數上漲134.5點或1.03%收1萬3201.98點。道指和史指都是連升4日。

可口可樂上漲2.24%，領漲道指。消費性非必需品和房產類股均上漲%，從而拉升史指。那指則受特斯拉上漲7.84%的推動。

股指下午一度跌至盤中低點。華盛頓郵報報導，民主黨 參議員曼欽(Joe Manchin)表示他「絕對不會」支持2000元的紓困支票，道指聞訊下跌逾200點。總統當選人拜登 (Joe Biden)曾承諾，如果民主黨成為參議院多數黨，將通過一項更大的紓困方案。

Miller Value Partners創始人米勒(Bill Miller)表示，「曼欽的說法的確影響重大。」「人們現在擔心參議院表面上將由民主黨掌控，但是真正的關鍵是溫和派的西維吉尼亞州參議員曼欽和緬因州的柯林斯(Susan Collins)。」

米勒補充說：「如果他們不能讓民主黨或共和黨的溫和派認同，那麼什麼都不會通過。」

曼欽辦公室隨後澄清指出，曼欽對未來任何紓困方案都沒有決定，也不會完全反對向美國人支付2000元的援助支票。之後主要平均股指從低點反彈。

本周道指和史指均上漲逾1%，那指則上漲2.4%。儘管華府動盪不安，但股指本周仍然走升。國會大廈6日的騷亂拖延了國會對拜登勝利的確認。

勞工部表示，12月美國流失14萬個工作崗位。接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者之前預期為增加5萬個。

就業意外下降的原因是，最近全美各地新冠病毒病例激增，迫使州和地方政府採取更嚴格的措施來緩解疫情。約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整的數據，美國已確認超過2150萬例新冠病毒病例。

但Vital Knowledge創始人克里薩富里(Adam Crisafulli)認為，弱於預期的數字增加了新任拜登政府提供更多政府援助的可能性。

他在給客戶的報告中說：「拜登團隊已在推動增加財政紓困措施，12月的非農就業報告提供了甚至更多的彈藥來證明自己的立場，而聯準會(Fed)可能會不再放話退出紓困。」

拜登8日表示，新的一籃子援助計畫規模將「上看兆元」。

指標10年期國債殖利率升至3月20日以來的最高水平，突破1.1%。