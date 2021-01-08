中三大電信商遭強制下市 恐加快中概股自美股撤離

中國三大電信商被強制從紐約證券交易所下市後，中概股可能加快主動退出美股。路透

中國 三大電信商中國聯通、中國移動、中國電信將被強制從紐約證券 交易所下市，中芯國際也已經被從美股場外市場撤出交易。中國《財新網》指出，約230家中概股主動自美股退市的進程可能因此加快。

美國 總統川普去年12月18日正式簽署《外國企業問責法案》，並即刻生效。未來在美國上市的外國企業若不能連續三年滿足美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）的監管要求，將被禁止交易。美國證管會（SEC）將在該法生效後的90天內（即2021年3月18日前）發布相關實施規則。

財新網指出，目前有超過230家中國企業以美國存托憑證（ADR）的形式在紐約證券交易所、納斯達克交易所等市場掛牌和交易，總市值超過1兆美元，約占美國股市總市值的3%。

報導稱，SEC和PCAOB尚不能對這些公司實施財務報告方面的監管。亦即，中概股最早被動退市的時間點，應該落在2024年3月中旬。

目前在美國上市的230多家中概股中，絕大部分是民營企業，只有中國移動、中國人壽、中石化、中石油、中海油、中國電信、中國聯通、南方航空、東方航空等十餘家企業為中國的中央企業。

財新網表示，中國監管層一直希望這些央企能主動退市，避免陷入困境。但接近監管層的人士也表示，央企的退市過程比較複雜，涉及多個部委，也涉及多方利益，「目前只能加快速度，但是肯定不能像民企一樣說走就走」。

不過，在紐交所態度一再反覆後，中國移動、中國聯通7日晚間已在港交所公告，將於1月11日上午4時（美東時間）暫停ADR的買賣。中國電信也表示，對紐交所的決定和行為深感遺憾。

中芯國際6日晚間也在港交所公告，接獲OTCQX（美國場外證券金融市場）的通知，根據美國政府相關行政命令和相關監管指引，中芯國際在6日交易結束時將被撤出OTCQX市場，公司的證券將不再具資格在OTC Link ATS上報價或交易。

財新網表示，這幾家中國企業遭提前強制摘牌，源於一份「中共涉軍企業」清單。目前共有35家中國企業被列入這份清單。其中，僅中國移動、中國聯通、中國電信三家公司以ADR形式在紐交所公開交易；其他公司則是在不同層級的場外市場交易。

法律界人士建議，已在美國上市的中國企業應立即評估涉美證券的資產，並根據自身已經或將被美國國防部、財政部認定為「中共涉軍企業」的情況，作出應對方案並提前尋求替代的融資途徑；若最終決定從美股退市，相關事宜需盡早制定具體方案並嚴格遵守美國證券法的規定。