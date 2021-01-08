我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：不會參加1月20日就職典禮

倫敦進入「重大事件」狀態 醫院恐因疫不堪重負

中三大電信商遭強制下市 恐加快中概股自美股撤離

記者林則宏／即時報導
中國三大電信商被強制從紐約證券交易所下市後，中概股可能加快主動退出美股。路透
中國三大電信商被強制從紐約證券交易所下市後，中概股可能加快主動退出美股。路透

中國三大電信商中國聯通、中國移動、中國電信將被強制從紐約證券交易所下市，中芯國際也已經被從美股場外市場撤出交易。中國《財新網》指出，約230家中概股主動自美股退市的進程可能因此加快。

美國總統川普去年12月18日正式簽署《外國企業問責法案》，並即刻生效。未來在美國上市的外國企業若不能連續三年滿足美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）的監管要求，將被禁止交易。美國證管會（SEC）將在該法生效後的90天內（即2021年3月18日前）發布相關實施規則。

財新網指出，目前有超過230家中國企業以美國存托憑證（ADR）的形式在紐約證券交易所、納斯達克交易所等市場掛牌和交易，總市值超過1兆美元，約占美國股市總市值的3%。

報導稱，SEC和PCAOB尚不能對這些公司實施財務報告方面的監管。亦即，中概股最早被動退市的時間點，應該落在2024年3月中旬。

目前在美國上市的230多家中概股中，絕大部分是民營企業，只有中國移動、中國人壽、中石化、中石油、中海油、中國電信、中國聯通、南方航空、東方航空等十餘家企業為中國的中央企業。

財新網表示，中國監管層一直希望這些央企能主動退市，避免陷入困境。但接近監管層的人士也表示，央企的退市過程比較複雜，涉及多個部委，也涉及多方利益，「目前只能加快速度，但是肯定不能像民企一樣說走就走」。

不過，在紐交所態度一再反覆後，中國移動、中國聯通7日晚間已在港交所公告，將於1月11日上午4時（美東時間）暫停ADR的買賣。中國電信也表示，對紐交所的決定和行為深感遺憾。

中芯國際6日晚間也在港交所公告，接獲OTCQX（美國場外證券金融市場）的通知，根據美國政府相關行政命令和相關監管指引，中芯國際在6日交易結束時將被撤出OTCQX市場，公司的證券將不再具資格在OTC Link ATS上報價或交易。

財新網表示，這幾家中國企業遭提前強制摘牌，源於一份「中共涉軍企業」清單。目前共有35家中國企業被列入這份清單。其中，僅中國移動、中國聯通、中國電信三家公司以ADR形式在紐交所公開交易；其他公司則是在不同層級的場外市場交易。

法律界人士建議，已在美國上市的中國企業應立即評估涉美證券的資產，並根據自身已經或將被美國國防部、財政部認定為「中共涉軍企業」的情況，作出應對方案並提前尋求替代的融資途徑；若最終決定從美股退市，相關事宜需盡早制定具體方案並嚴格遵守美國證券法的規定。

中國 美國 證券

上一則

美股早盤延續前日漲勢 不受糟糕就業數據影響

延伸閱讀

中國3大電信商被逐出紐交所 專家指最終受益者是它

中國3大電信商被逐出紐交所 專家指最終受益者是它
美國收緊中概股 百度傳回港二次上市

美國收緊中概股 百度傳回港二次上市
紐交所再度推翻決定！中3電信感到失望不約而同發公告

紐交所再度推翻決定！中3電信感到失望不約而同發公告
本周兩度急轉彎！紐交所拍板：中3大電信11日下市

本周兩度急轉彎！紐交所拍板：中3大電信11日下市

熱門新聞

紐約證交所發布聲明，不再打算推動有關中國電信、中國移動和中國聯通（香港）下市的行動。（路透）

意外！紐約證交所：不再推動中國3大電信商下市

2021-01-04 22:32
美國經濟的各項有利發展，已為復甦做好準備，有望在新冠疫情受到控制後，開啟一段繁榮期。路透

華爾街日報：五利多 美經濟復甦「準備好了」

2021-01-03 14:23
黑石集團私人財富解決方案公司副董事長韋恩。（路透）

每年等他「開示」！黑石副董韋恩 發表今年10大驚奇預測

2021-01-04 19:47
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

2021-01-01 08:42
蘋果股價狂飆，股神巴菲特（圖）執掌的波克夏公司也受惠，蘋果持股價值激增500億美元。（路透）

股神巴菲特2020年靠這檔股票 賺進500億美元

2021-01-05 21:11
美國總統當選人拜登在喬治亞州參議員選舉的造勢活動上，為自家民主黨的候選人催票。（美聯社）

市場押注民主黨拿下參眾兩院 全面執政

2021-01-05 16:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」
趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭

趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭
騷亂成政績！川普旋風畫句點 難再當共和黨寵兒

騷亂成政績！川普旋風畫句點 難再當共和黨寵兒
潘斯會「補刀」川普？白宮的眾叛親離與憲法第25修正案

潘斯會「補刀」川普？白宮的眾叛親離與憲法第25修正案
3前總統小布希、柯林頓和歐巴馬 齊聲譴責川普

3前總統小布希、柯林頓和歐巴馬 齊聲譴責川普