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比特幣首度飆破4萬美元 交易平台也崩潰

編譯季晶晶／綜合外電
比特幣一席飆至40,367美元創下新高紀錄。(路透)
比特幣一席飆至40,367美元創下新高紀錄。(路透)

比特幣周四飆破4萬美元，創下新高紀錄，推升整個加密貨幣的市值首席跨越1兆美元大關，但強勁漲勢讓交易平台應接不暇，投資人有好幾個小時無法買賣。

根據Coin Metrics的數據，比特幣在美東時間下午1時17分左右飆上40,367美元，距離衝破39,000美元才幾小時。刷新紀錄後漲幅收斂，回檔至38,885美元，比一天前高9.1%。 該加密貨幣今年來已勁揚逾30%，過去12個月飆漲400%。

最廣泛使用的加密貨幣平台Coinbase在壓力下崩潰，該平台正在調查網站和行動app兩者的連線問題。

這不是系統首次出差錯。比特幣去年價格一路狂飆的同時，交易平台狀況不斷：6月1日，比特幣衝過1萬美元里程碑，Coinbase經歷4分鐘內交易量暴增至5倍之多。大約1個月後，比特幣破12,000美元關卡時，曾暫時停止交易。

10月5日和10月27日也發生交易無法進行的狀況。Coinbase執行長Brian Armstrong推文表示，該公司將增加伺服器和客戶支援的承載量，以因應流量大增。

Coinbase發言人周四未提供任何更新聲明，只說調查還在進行中。上月，這個美國最大的加密貨幣交易所說，已秘密向證券交易委員會申請上市。

另一個常用交易平台Binance，執行長趙長鵬在推特上透露，也有過暫停交易的問題。他與Armstrong一樣，都承諾增加伺服器承載量來解決問題。Binance周四未發生服務中斷現象。

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