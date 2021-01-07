確認拜登當選 股指同創新高

股市7日上漲至歷史新高。(美聯社)

由於國會確認拜登 當選總統，同時交易員無視華盛頓的動盪，股市7日上漲至歷史新高。

那斯達克綜合指數大漲326.69點或2.56%收1萬3067.48點，主因微軟和Alphabet的股價均上漲逾2.8%，蘋果上漲3.41%。道瓊工業平均指數上漲211.73點或0.69%收3萬1041.13點，盤中一度上漲逾300點。史坦普500指數上漲55.65點或1.48%收3803.79點。

這也是那指首度登上1萬3000點，同時道指和史指也分別站上3萬1000點和3800點。

由於上季業績優於預期，Walgreens Boots Alliance上漲5.18%，領漲道指。摩根大通(JPMorgan Chase)的股票上漲3.24%，該行評級被美國商銀(Bank of America)分析師從「中立」調升至「買進」。科技和消費性非必需品類股分別上漲2.7%和1.8%，推升史指。

支持川普的暴動者6日衝進國會大廈，當時議員們正在計算選舉人團票數並正式宣布拜登為獲勝者。即使如此，道指和史指仍然走高，因為預期會有更多財政紓困 措施，交易員們選擇無視該事件。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)表示：「縱使讓人不安、可恥和令人尷尬，但股市不關心國會山莊發生什麼並不讓人意外。」「因為它與經濟、收入和利率方向無關，就這麼簡單。」

國會在確認國會大廈安全後重新召開會議，於6日晚間確認拜登獲勝的程序，並於7日凌晨宣布，眾議院和參議院拒絕了對亞利桑納州和賓州選舉人團投票的異議。

川普總統在國會確認拜登之後發表聲明說，「1月20日將會有序交接。」

Fundstrat Global Advisors聯合創始人李湯姆(Tom Lee)說：「股市不會有混亂的原因是：該事件不會改變權力的過渡。」

民主黨 在參議院獲得微弱多數，掌控兩個國會，交易員們繼續關注未來增加財政紓困的可能性。

《NBC》預計，民主黨籍的奧薩夫(Jon Ossoff)在喬治亞州複選中擊敗共和黨的普度(David Perdue)。之前《NBC》已預測民主黨籍的沃諾克(Raphael Warnock)擊敗共和黨參議員羅夫勒(Kelly Loeffler)。

喬治亞州選舉結果讓參議院兩黨席次比成為50-50，讓副總統當選人賀錦麗(Kamala Harris)握有關鍵一票。股市普遍預期民主黨掌控參議院後將推動實施更強勁的紓困計畫，因而在6日大舉進場提振股市，尤其是因受新冠疫情衝擊最大的股票。

TD Ameritrade首席市場策略師奇納漢(JJ Kinahan)表示，大選結果透過「鞏固民主黨的華府控制權以及對未來將推出更多紓困措施的期望」，給了投資人「更加清確的前景」。

他說：「隨著政治緊張局勢緩和，預計更多紓困措施將有助於促進經濟成長，新冠病毒疫苗有助於讓投資人和交易員保持一定程度的平靜，現在看來股市可以專注於財報季。」

在經濟數據方面，勞工部表示，截至12月31日當周，初申失業金人數為78.7萬，低於接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者之前預期的81.5萬。

美國供應管理協會(ISM)表示，其12月美國非製造業活動指數從11月的55.9升至57.2，刺激華爾街的情緒。接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者之前預期為54.5。