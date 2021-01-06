特斯拉空頭2020年巨虧400億元，馬斯克身家反而倍增

馬斯克靠股票選擇權躋身全球富豪亞軍。（路透）

很難想像還有誰會比馬斯克 (Elon Musk)的2020年表現更好。

他的個人淨資產就像他擁有的SpaceX火箭一樣飆升，大增超過1000億元。根據S3 Partners的分析，對他抨擊不遺餘力的特斯拉 空頭大軍同期卻損失達創紀錄的401億元。

多年來，馬斯克與這些空頭部隊一直進行非常尖銳且公開的口水戰，如果特斯拉股價下跌，放空其股票 的空頭將獲得可觀回報；但如果股價繼續上漲，則會承擔巨大的損失。

結果，出人意料地，特斯拉股票在去年大漲743%。

S3常務董事兼相關議題專家杜山紐斯基(Ihor Dusaniwsky)表示，放空特斯拉股票的投資人承受的401億元損失與去年或以往任何其他公司的空頭投資人所遭受的損失不同。

事實上，放空特斯拉所遭受的損失比接下來的9家公司的放空損失還要多。2020年放空排名第二的是蘋果，損失67億元，僅略高於特斯拉在12月單月的損失。根據S3的數據，空頭放空亞馬遜損失58億元。

長期以來，特斯拉一直是空頭投資人的最愛，在2020年剛開始時大約放空19%的股票。相對其他認為該公司潛力無限、改變遊戲規則、是潔淨能源領導者的人，空頭投資人認為它是個被過度炒作的投機者，很快就會被更大、更成熟的汽車製造商所壓倒。

去年許多空頭被迫承認失敗。2020年約有三分之二的空頭部位被斷頭，這本身就是促使特斯拉股價上漲的一個因素，因為空頭投資人被迫以高價買進股票以退出部位。

杜山紐斯基說：「特斯拉股價走勢全年都受到溫和的利多推動。」

但直到去年年底，空頭投資人仍然持有特斯拉約5.5%的股份，相當於對該公司未來前景的310億元空頭押注。與其他個股比較，目前對蘋果和亞馬遜的空頭部位分別為133億元和102億元，只占這兩家公司不到1%的股票。

馬斯克削爆的一年

馬斯克常常與空頭大軍對戰，在推特和公眾評論中回擊。但是，除了對空頭部隊的大幅損失而感到喜悅之外，對手的集體痛苦完全無法與他個人身家的成長相提並論。

2020年馬斯克持有的1.70億股特斯拉股票價值增加1060億元，這只是他因達成特斯拉業績而獲得的一部分獎勵。在該公司1分5換股比例進行調整後，他在今年初擁有另外買進2290萬股的選擇權。這些期權價值也增加了142億元。

整個2020年，馬斯克還獲得買進額外3380萬股股票的選擇權，這是他在達到特定市值和營運目標時收取的選擇權獎勵計畫之一。他在2020年符合獲得4次單獨認股權的資格，若行使選擇權，這些股票在2020年可再增加215億元至他的資產中。

考慮到公司最近的財務和市場表現，他可能在今年初某個時點符合買進另外兩批股票選擇權1690萬股的資格。根據去年底股價計算，這些額外選擇權價值107億元。

總而言之，馬斯克可望就會行使其選擇權，以每股平均約50元的價格買進7350萬股特斯拉股票。目前它的交易價格在700元以上。

馬斯克尚未行使他現在擁有的任何選擇權，這並不罕見。被授予股票選擇權的高管很少行使，除非他們準備賣出股票，或者選擇權即將到期。

所有這些因素加總，讓馬斯克成為全球第二富翁，據《富比士》(Forbes)估計，他的淨資產為1620億元，僅次於亞馬遜CEO貝佐斯(Jeff Bezos)的淨資產1870億元。2020年貝佐斯目前持有的亞馬遜股票市值僅增加750億元。