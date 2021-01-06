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房建股轉弱 但周邊仍有榮景

張大仁

房建股可能正在失去動力。儘管該類股2020年表現優於大盤，但SPDR史坦普建商ETF(XHB)和iShares美國房建ETF(ITB)表現都比史坦普500指數高出約10個百分點，而純房產建築股卻步履蹣跚。

MKM Partners首席市場技術分析師歐哈拉(JC O’Hara)表示，「它們不像之前那樣強勢。」「它們的走勢自3月低點以來表現極佳，但8月之後一直在橫盤整理，而整體股市卻上漲了10%。」

美國商銀證券發布報告，將D.R. Horton列為2021年房建股首選，因其規模和首購族的關注。報告還將PulteGroup評級從「中性」調降至「弱於大盤」，因分析師認為其「可有可無」。

但歐哈拉並非對整個房建類股持負面看法。他說：「雖房建商正在失去動能，並且從技術面來看沒有吸引力，我仍然非常看好住房股。」

歐哈拉點名地板公司Floor & Decor、床墊製造商Tempur Sealy和地板製造商Trex，「我相信總體而言住房仍會是2021年的重點，但最可能是集中在住房類股而非純粹的房屋建商。」

Strategic Wealth Partners總裁兼CEO泰普(Mark Tepper)同意美國商銀的看法，「D.R. Horton是我最看好的房屋建商，因此，我接受加碼D.R. Horton而減碼PulteGroup的概念。」他還補充說，D.R. Horton的入門產品是帶動房市的三個主要趨勢。

他說，「首先是地理趨勢，人們正從城市搬到郊區；然後是世代相傳的趨勢，千禧世代開始購房；最後是居家工作的趨勢，人們在家裡花的時間越來越多，因此會希望自有的房屋變得更好、更大、更新。」

他補充說，其他房建周邊個股也有很大的潛力，「像是全球最大地板製造商Mohawk，它仍在追趕同儕漲勢中。」該股2020年僅上漲約3%。

泰普還點名8月初上市的Quicken Loans母公司Rocket Cos.，「它是最適合操作的的純房貸提供商，擁有最好的科技。」

美國 分析師 指數

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