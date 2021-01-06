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貨幣流通量增幅 二戰來新高

去年流通貨幣數量以二戰以來首見的速度飆升，這在歷史上向來是經濟的好兆頭。
去年現金流通量創二戰來新高。（路透）
去年現金流通量創二戰來新高。（路透）

根據聯準會(Fed)統計，在財政政策和貨幣寬鬆促成大量現金流入之下，到2020年底時，流通貨幣總量猛增至2.07兆元，較上年同期增加11.6%，是1945年以來最大的年度百分比增幅，當年是因為美國剛擺脫戰爭，軍工聯合經濟體制仍是整體經濟生活主體。

去年希通貨幣大增最主要原因是源自政府於5月通過2.2兆元的紓困法案，以及Fed在帳面貨幣數字上大印鈔票所致，讓Fed的資產負債表膨脹超過3兆元。

但是，當現金流通量增加時，也牽動其他方面的影響。

外國央行對美元現金的大量需求是目前流通量大增的重要原因。此外，在經濟不確定的時期，民眾對手頭現金的需求增加也是原因之一。

從歷史上看，當流通貨幣增加時，往往正逢經濟危機時期。相反地，當所有現金開始大幅累積，它往往會尋找一個去處，從而導致經濟繁榮。

DataTrek Research聯合創始人柯拉斯(Nick Colas)表示：「在經濟周期剛開始時，美國流通現金的年增率始終達到高點。」

1983年時就出現這種情況，當時美國剛擺脫通貨膨脹引發的經濟衰退；1991年時是因為正在走出經濟低迷時期；2002年是網路泡沫剛剛破滅結束；2009年正逢金融危機結束。

以基本貨幣供應量M1為計算，1991年、2002年和2009年的貨幣流通量分別增加9.6%、10.2%和9.8%。

柯拉斯指出，「雖然這個指標可能有些古怪，但它向來代表了經濟出現轉折點。」「在有關疫情經濟如何偏好虛擬貨幣而非實體現金的一片討論聲中，值得注意的是，對實體現金的需求處於2000年時的水平，並且高於任何其他衰退時期。這對『現金退場』的觀點提供全新的視角，並且應該預示未來幾個月美國消費者支出將出現成長。」

虛擬貨幣 美國 紓困

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