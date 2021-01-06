喬州選舉確定 道指收創新高

道瓊工業平均指數升至歷史新高，由於喬治亞州的複選結果出爐，投資人對額外財政紓困措施的前景感到樂觀。美聯社

道瓊工業平均指數 升至歷史新高，由於喬治亞州的複選結果出爐，投資人對額外財政紓困措施的前景感到樂觀。

道指上漲437.80點或1.44%收3萬829.40點，創新高紀錄，盤中一度上漲逾600點，創下盤中歷史新高。史坦普500指數上漲21.28點或0.57%至3748.14點，也創下盤中紀錄。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌78.17點或0.61%收1萬2740.79點。

股市未在高點收盤，CBOE波動率指數在尾盤走升，因為在國會開會確認選舉人團票數並宣布拜登 為選舉獲勝者後，抗議者衝進國會大廈。盡管如此，道指和史指仍然堅挺，而通常被視為安全交易的美國國債走低。

10年期美國國債殖利率自3月以來首次升破1%。收盤指標利率為1.03%。殖利率與價格成反比。

根據《NBC》報導，民主黨 的沃諾克（Raphael Warnock）預計將在喬治亞州參議員複選中擊敗現任共和黨籍羅夫勒(Kelly Loeffler)。《NBC》表示，在另一席參議員選舉中，民主黨的奧薩夫(Jon Ossoff)也可望擊敗共和黨籍參議員普度(David Perdue)。

如果兩位民主黨員都勝選，參議院兩黨席次將呈50比50，副總統選人賀錦麗(Kamala Harris)握有關鍵票，讓民主黨實質控制參議院。這個結果可能會推動新的新冠病毒紓困方案的通過，從而為經濟復甦帶來希望。

Strategas總裁崔納特(Jason Trennert)說：「我認為人們會預期有更多支出。」「如果民主黨真取得兩個席次，我想毫無疑問，今年稍晚時會有更多的支出。」

高盛(Goldman Sachs)預計，如果民主黨獲勝並接管參議院，則近期內還將推出另一項大型紓困方案，總額高達6000億元。某些股票因預期獲得更多政府援助而上漲。

小型股指標羅素2000指數上漲近4%。工業巨頭開拓重工猛漲5.56%。

摩根大通(JPMorgan Chase)和美國商銀(Bank of America)分別上漲4.65%和6.23%，這是因為10年期國債殖利率升破1%，更高的利率有助於其獲利目標。

Fundstrat Global Advisors研究主管李湯姆(Tom Lee)也指出，選舉結果讓股市前景更加明朗，這是正面的，「我不知道未來如何，但對我來說，選舉的『不確定性』可能會比實際結果影響更大。」

可望受惠民主黨議案的個股上揚。景順太陽能ETF(TAN)上漲8.75%。

由於擔心新政策會使稅率更高，過去一年表現最好的科技股相對於弱勢的周期性個股吸引力下降，臉書和亞馬遜均下跌逾2.4%，而Netflix下跌3.9%。

同時，副總統潘斯(Mike Pence)說，他將拒絕川普總統阻止宣布拜登勝選確認的要求。

潘斯在寫給「親愛的同事」的三頁信中說：「根據我的堅決判斷，我對支持和捍衛憲法的誓言，使我無法接受單方權力來決定哪些選票該計入，哪些不該。」

國會大廈被封鎖後，潘斯被帶離參議院，騷亂者衝進大樓。一名參議員告訴《NBC》新聞，潘斯和參議員葛拉斯理(Charles Grassley)已被帶到安全地點。動亂源自川普鼓勵成千上萬支持者遊行前往國會大廈以抗議拜登獲勝。

拜登在全國電視講話中說：「在這個時刻，我們的民主受到空前的攻擊。」隨著聯邦政府立法部門繼續遭占領，拜登在講話中說道，「這是個來自煽動者的亂局，現在必須結束。我要求暴民退出，讓民主工作向前發展。」