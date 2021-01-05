市場押注民主黨拿下參眾兩院 全面執政

美國總統當選人拜登在喬治亞州參議員選舉的造勢活動上，為自家民主黨的候選人催票。（美聯社）

喬治亞州5日舉行兩席參議員決選，攸關參議院的掌控權。各種跡象顯示，市場4日押注民主黨 將拿下這兩席，認為民主黨取得參、眾兩院控制權的機率大增，有望全面執政，促使投資 人重新評估投資布局展望。

喬治亞州兩席參議員去年11月因候選人得票率都未過半，於5日展開決選，超過300萬名選民已提前投票。選前民調顯示，民主黨與共和黨候選人的支持率不分軒輊，難以預測贏家，也因為計算郵寄選票較為耗時，結果可能要等上好幾天才會出爐。

目前民主黨在參院 取得48席、共和黨為50席，若民主黨推舉的候選人奧薩夫（Jon Ossoff）與沃諾克（Raphael Warnock）勝出，兩黨在參院將各擁有50席、形成平手局面，但兼任參院議長的副總統當選人賀錦麗將擁有關鍵一票，象徵已掌控眾院的民主黨，也將掌控參院。

根據PredictIt.com的交易，民主黨控制參院的可能性已從兩周前的25％陡升至48％。 共和黨控制參院的機率已從12月下旬的76％降至53％。

投資人認為，若民主黨控制參院，國會將提供規模更大的緊急救助方案，可能帶動通膨率上漲，不僅推高美國公債殖利率，並為景氣循環股注入動能，因此，美股大盤指數4日雖下跌，但能源和非消費必需品等景氣循環股的表現優於大盤。

高盛預估，若民主黨掌控參院，國會有望在先前推出9000億美元的紓困計畫後，再加碼推出6,000億美元的刺激方案，雖然這也意味著企業稅負將提高，但基於民主黨的席次優勢不大，參院只會批准「一小部分」的拜登增稅措施。

市場行情已在反映民主黨將掌控參眾兩院，例如景順太陽能ETF已上漲逾2％，且債券市場的通膨預期也攀升至2018年以來最高。彭博彙編的數據顯示，10年期美債平衡通膨率4日升至2.01％，為逾兩年來最高。

富國銀行投資研究所資深全球市場策略師史沙馬納說，民主黨掌控參院應會升高通膨上漲的風險。然而，通膨上漲太快也可能為利率帶來上升壓力，並加速聯準會撤回刺激措施。