原油漲+經濟看好 股指收復部分跌幅

股票5日收漲，收復前一交易日的部分跌幅。（美聯社）

由於交易員押注全球經濟強勁復甦，股票收漲，收復前一交易日的部分跌幅。

道瓊工業平均指數 收高167.71點或0.55%報3萬391.60點。史坦普500指數上漲26.21點或0.71%至3726.86點。那斯達克綜合指數上漲120.51點或0.95%至1萬2818.96點。

波音在道指成分股中表現最好，上漲4.4%。在沙烏地阿拉伯同意在2月和3月自願減產後，能源股上漲4.5%，是12月4日以來最大單日漲幅。雪佛龍上漲2.7%。這項消息還讓美國石油期貨上漲4.9%，自2月以來首次短暫站上每桶50元。

供應管理協會(ISM)表示，12月製造業指數從11月的57.5升至60.7，高於接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者預計的57。

Bleakley Advisory Group投資 長布克瓦(Peter Boockvar)表示：「復甦力道將在今年持續，直到服務業再起，消費者再次改變支出。」「與此同時，供應不足將會持續，通膨壓力只會增加。」

傳統上被視為全球經濟領先指標的銅貨漲逾2%，達近8年來最高水平。

投資人還關注喬治亞州的關鍵選舉，將決定共和黨能否繼續控制參議院 。許多人擔心如果民主黨獲得參議院控制權，稅率上升和更激進的政策可能會對股市造成壓力。

但是，這樣的選舉結果也可能會為更大更快的支出方案創造機會。

The Sevens Report創始人伊賽耶(Tom Essaye)說：「如果兩位民主黨候選人都勝選，喬治亞州參議院複選可能會對股市產生重大影響。」「短期內我們不認為民主黨的參議院會是空頭的遊戲規則改變者，因為在股市仍有很多正面因素。但這一開始將會對股市是個全新的且無法解釋的阻力。」

與此同時，全球性新冠病例案件上升以及新的封鎖限制繼續讓投資人退縮。根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙編的數據，全球已確認超過8500萬例新冠病例，其中美國就有2080萬例。

英國4日宣布進行第三次新冠疫情封鎖，以面對該地傳播更快的變種病毒問題。紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，紐約州已確認第一例變種菌株。

Ally Invest首席投資策略師貝爾(Lindsey Bell)在電郵中說，「投資人本周深感不安。」「新冠病例繼續激增，新變種病毒在全球蔓延，喬治亞州的複選可能決定參議院權力動向，分裂的國會通常對股市較好。」