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美股早盤開平走高 投資人等待喬治亞州決選

編譯黃嘉洵／綜合外電
投資人正等待喬治亞州的參議員決選，結果將攸關華府的權力平衡。(路透)
投資人正等待喬治亞州的參議員決選，結果將攸關華府的權力平衡。(路透)

美股5日開平後緩步走高，投資人正等待喬治亞州的參議員決選，結果將攸關華府的權力平衡。

道瓊工業指數5日盤初漲14點或0.05%，標普500與那斯達克綜合指數也在平盤附近狹幅遊走，但不久後漲幅不斷擴大；紐約三大指數約漲0.5%，費城半導體指數漲1%，台積電ADR更漲逾2%。

美股前一日賣壓籠罩，喬治亞州的參議員決選將在5日登場，結果攸關共和黨能否掌控參議院。與此同時，全球確診病例攀升與實施新封鎖令，持續繃緊投資人的神經。Ally Invest首席投資策略長貝爾說：「投資人本周恐將坐立難安。新冠肺炎確診數持續飆升，加上新變種病毒開始擴散全球；喬治亞州決選將決定參議院組成，市場普遍在分裂的國會下表現更好。」

許多人憂心，若民主黨掌控參議院，調升稅率與更激進的政策可能令市場承壓；不過民主黨拿下參議院有望更快速推進、規模更大的支出法案。

美國股市4日創下2016年以來最差開年表現，標普500指數收跌1.5%，為10月27日以來最差單日表現；11大類股中有十個下跌，由不動產類股領跌。道瓊指數收跌382點，盤中一度暴跌700點；那斯達克綜合指數跌1.4%，FAANG尖牙股全數下挫。

指數 投資 參議院

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