半導體股迎長多 台積獲85%FactSet分析師評「買進」

台積電等半導體股備受分析師青睞。(歐新社)

財經網站MarketWatch報導，2020年美國 股市漲勢如虹，主要股價指數 大跌後又一躍而起，之後迭創新高，這種雲霄飛車似的走勢在半導體股尤其明顯。

B. Riley分析師 艾里斯（Craig Ellis）在4日發布的研究報告中說，以往復甦型態顯示，半導體類股漲多後可望回檔，投資人若掌握機會逢低承接對的股票，或許有二位數獲利成長可期。

費城半導體指數在去年3月下旬一度暴跌29%，標普500指數當時跌幅也深達30%，但接下來指數強彈力道令人驚異，反映美國聯邦政府的財政刺激加上聯準會（Fed）寬鬆貨幣政策的激勵。

但艾里斯指出，半導體股不只是被美股大盤漲潮托起而已，這類股本身就有多股長期利多趨勢支撐，包括汽車工業進化、物聯網（IoT）、支援第五代行動通訊技術（5G）的智慧手機帶動換機潮等。他宣稱，晶片製造商正迎向「數十年來最佳」的前景。

根據FactSet訪調分析師估計未來12個月滾動EPS（每股盈餘）的共識預測，可分別看出費城半導體指數與標普500指數截至2020年底的預期本益比變化。艾里斯根據圖表指出，費半指數2020年的總報酬幾乎是標普500的三倍；就預期本益比來說，費半從19.8倍躍上24.7倍，標普500從18.3倍升到22.7倍，升幅都很可觀。

換句話說，美國半導體股2020年漲幅大幅超越標普500指數，目前費半本益比也高於標普500，但也沒有高出很多。

FactSet的資料也顯示，分析師預期iShares費城半導體ETF 2021年每股營收可望成長9％、每股盈餘成長17％，每股自由現金流增加19％；對SPDR標普500 ETF的預測則是：2021年每股營收成長8%、每股盈餘成長22%、每股自由現金流增加29%。

若這些共識估測值大致正確，標普500指數2021年每股盈餘和自由現金流表現都可望明顯超越費半指數，這對大型半導體股可能是個警訊。

但長遠來看，艾里斯預期，晶片製造商將迎來多股長期利多趨勢，而隨著疫苗推出使新冠肺炎疫情降溫，這些趨勢可望在2021年下半年乘著「全球成長復甦」的順風而增強。

艾里斯在4日的報告中形容，目前費半成分股的股價估值已「飽和」，「早該回檔」；但他也指出，從半導體股在2008年大衰退後的彈升力道來看，「費半不無再漲18%的空間，長期趨動力和數位轉型調整甚至可能使漲幅拉大到25%」。

就費半指數30檔大型半導體成分股公司而言，有三檔獲至少85%的FactSet訪調分析師評鑑為值得「買進」：萊迪思半導體（Lattice）、台積電（TSMC）、芯源系統（Monolithic Power Systems）。這些公司股價都已升破12個月目標價，但基於分析師給的營收和獲利成長預測值非常壯觀，後市仍看俏，畢竟12個月對長期投資人來說其實是相當短的視野。

此外，艾里斯點名下列八檔美國小型半導體、電子元件或設備生產股，認為值得在回檔後逢低承接：亞舍立科技（Axcelis）、萬有半導體（Alpha and Omega）、Cohu、福達（FormFactor）、Ichor控股、Onto Innovation、昆騰（Quantum），以及Rogers。