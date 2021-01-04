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每年等他「開示」！黑石副董韋恩 發表今年10大驚奇預測

編譯黃淑玲／綜合外電
黑石集團私人財富解決方案公司副董事長韋恩。（路透）
黑石集團私人財富解決方案公司副董事長韋恩。（路透）

黑石集團（Blackstone）私人財富解決方案公司副董事長韋恩（Byron Wien）發表2021年度「十大驚奇」預測，他認為，標普500指數將在今年上半年先跌掉將近20%，然後創紀錄反彈上漲到4,500點。他同時估計美國的經濟成長率將超過6%，引發通膨，10年期美國公債殖利率會上升到2%。

韋恩與公司首席投資策略師Joe Zidle聯名發表的這份年度報告中寫道：「五到十款新冠疫苗會成功問市，治療方法也會改善，這些條件讓美國可望在陣亡將士紀念日（Memorial Day， 5月31日）之前，回復某種程度的『正常』。」他們表示，「我們將開啟史上最長的經濟繁榮周期，延續時間超過2010年到2020年那個周期。」

曾是摩根士丹利策略師、現年87歲的韋恩，自1986年起就開始發表他的年度十大驚奇榜單。他是華爾街最多人跟隨的分析師之一。一年前他預測標普500會破紀錄大漲到3,500點，美國經濟成長放緩令聯準會降息到1%。韋恩當然沒有料到新冠疫情，聯準會為救經濟實際上把利率降到幾近於零；標普500則是的確創下新高，去年封關時收在3,756.07點。

韋恩去年其他多項預測並沒有成真，例如油價沒有升到桶70美元以上，美國10年期公債殖利率升到2.5%，蘋果與亞馬遜失去市場領導地位的悲觀看法等等。

今年他的驚奇名單條列出的預測還包括：離開白宮後的川普將成立自己的電視網並計劃再戰2024、新總統拜登與中國恢復貿易關係令中國股市領漲新興市場、美國聯準會延長購債時程等。

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