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遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

2020年股價贏家 2021年接棒演出

記者張大仁／綜合報導

兩名交易員認為，股市中部分去年表現最好的個股可能會在2021年繼續攀升。由於新冠病毒疫情的經濟損失急劇縮減，主要平均股價指數在2020年創下亮麗表現。其中幾支史坦普500指數股票特別出色：

首屈一指就是特斯拉表現最好，上漲超過743%；其餘擁有極大漲幅的個股還有飆升近302%的Etsy、上漲近122%的輝達(Nvidia)、上漲達116.5%的PayPal，以及成長逾105%的L Brands。

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)表示：「這其中有許多股票已處於超買狀態，但其中之一並未超買。」「那就是輝達。」

他指出，輝達的相對強勢指標(RSI)顯示該股在8月底時出現「超買」。被認為超買是指當股票的相對強勢指標超過70時，通常會被解釋為可能出現回落的訊號。

馬利出，「然而它並沒有真正回跌，而是出現了不錯的橫向盤整，這使其RSI指標降至55左右的中性區域，這真的是太好了。」「無論今年股市是否出現小幅回落，或從現有水平開始回升，隨著2021年的到來，上漲的可能性將會是最大的。」

New Street Advisors Group創始人兼CEO沙波魯(Delano Saporu)則是看好PayPal和Etsy。

他預期「數位支付解決方案」的擴展將繼續推動PayPal的發展；而對於Etsy來說，他看好其獨特的產品。

沙波魯表示，「我認為Etsy並不想成為亞馬遜，反而一直在尋求產品客製化。」「它們的目標客層是那些想要特定不同產品的的人，而它們在這個角色中找到一個利基市場。我相信Etsy的動能仍將繼續上升。」

股票 指數 特斯拉

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