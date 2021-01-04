美股2021開紅盤 創高後回平盤狹幅波動 特斯拉再刷新高

美股4日早盤開高，投資人期待新年新氣象。 美聯社

美股4日早盤開高走平，在瘋狂但讓投資人荷包滿滿的2020年過去後，投資人期許新的一年能有好的開始。

道瓊工業指數 在2021年第一個交易日的早盤一度上漲0.2%，不久後翻黑，但跌幅也在0.3%以內；標普500刷新歷來高點紀錄後跌至平盤下，那斯達克綜合指數也是先漲後跌；費城半導體指數相對強勁，守住漲勢；台積電ADR漲逾3%。

特斯拉股價早盤大漲逾3%，再創歷史新高，該公司2日表示上季交車量為180,570輛，高於市場預期。

道瓊和標普500指數在去年最後一個交易日都以歷史高點作收，為去年的意外強勁漲勢劃下完美句點。道瓊指數去年一年上漲7.3%，標普500指數上漲16.3%。這兩大指數在去年某個時點的跌幅都曾超過30%，因為新冠肺炎疫情對全球經濟的衝擊。

空前規模的財政和貨幣支援政策，加上各家藥廠研發的新冠疫苗 推出，幫助了市場從大跌回漲至寫下歷史新高。

Chaikin Analytics執行長柴金表示：「基於美國 財政部和聯準會（Fed）的財政和貨幣政策這兩大支柱，美國股市正處於2021年會進一步上揚的位置上。不過，我們預料其未來道路將有些顛簸。」

因為供應受限，美國近來新冠疫苗的接種速度已經減緩。美國政府「曲速行動」（Operation Warp Speed）計畫主管施勞威（Moncef Slaoui）說，美國可以透過為18至55歲的美國人接種半劑莫德納研發的疫苗，加快接種速度。莫德納股價早盤上漲1.6%。

美國的新冠確診人數也仍持續攀升，令人擔憂美國今年經濟復甦的速度。據約翰霍普金斯大學彙整數據，美國的新冠確診人數已超過2,000萬人，全球致死人數已超過180萬人。