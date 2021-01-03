新興亞洲股市料成疫情後贏家！散戶搶進

新興亞洲股市是疫情期間最大贏家之一，今年料能再漲。(歐新社)

得益於疫情 控制得宜，新興亞洲股市是疫情期間最大贏家之一，專家說，隨著經濟回升和充足的流動性帶動企業獲利走高，2021年還會再漲。

日經亞洲評論報導，MSCI亞洲新興市場指數自去年3月低點已回升63%, 表現優於包括美股在內的全球大部分股市。

資產管理業者Matthew Asia基金經理人張小妮說：「從獲利前景看，亞洲管控疫情的能力有助提升確定性。亞洲國家例如中國 的成長狀況持續鶴立雞群，成為吸引人的機會。」

張小妮是日經訪問的6位分析師和基金經理人之一，6人都押注新興亞洲股市今年能維持動能--菲律賓除外。

南韓、台灣、泰國散戶大舉湧進股市，希望能在低利率環境中找到高收益投資 機會。

根據Refinitiv數據，2020年，亞洲有855家公司上市，累計籌資1,120億美元，比一年前增加69%。中國公司占全部的82%。

2021年可能一樣忙碌，已有360家公司司排隊等今年上市。

根據分析師，展望未來，投資人對中國和南韓抱持的期待最大，其次是印尼、印度和泰國，這是植基於經濟成長能維穩、強勁資產負債表能讓公司借款和投資，以及稅務壓力會減輕的假設。

高盛集團預期，亞洲企業明年獲利成長16%，花旗和野村預估最佳狀況可攀逾20%。瑞士信貸分析師預測此區成長19%，優於世界其他地區的15%。

瑞士信貸亞太股市策略部門共同主管Dan Fineman說：「過去17年間，股東權益報酬率走高和每股盈餘增加的年度，亞股從沒跌過。」