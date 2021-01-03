我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1死多傷！德州教堂發生槍擊案 兇嫌奪槍擊斃牧師

波洛西驚險連任國會眾院議長

新興亞洲股市料成疫情後贏家！散戶搶進

編譯季晶晶／綜合外電
新興亞洲股市是疫情期間最大贏家之一，今年料能再漲。(歐新社)
新興亞洲股市是疫情期間最大贏家之一，今年料能再漲。(歐新社)

得益於疫情控制得宜，新興亞洲股市是疫情期間最大贏家之一，專家說，隨著經濟回升和充足的流動性帶動企業獲利走高，2021年還會再漲。

日經亞洲評論報導，MSCI亞洲新興市場指數自去年3月低點已回升63%, 表現優於包括美股在內的全球大部分股市。

資產管理業者Matthew Asia基金經理人張小妮說：「從獲利前景看，亞洲管控疫情的能力有助提升確定性。亞洲國家例如中國的成長狀況持續鶴立雞群，成為吸引人的機會。」

張小妮是日經訪問的6位分析師和基金經理人之一，6人都押注新興亞洲股市今年能維持動能--菲律賓除外。

南韓、台灣、泰國散戶大舉湧進股市，希望能在低利率環境中找到高收益投資機會。

根據Refinitiv數據，2020年，亞洲有855家公司上市，累計籌資1,120億美元，比一年前增加69%。中國公司占全部的82%。

2021年可能一樣忙碌，已有360家公司司排隊等今年上市。

根據分析師，展望未來，投資人對中國和南韓抱持的期待最大，其次是印尼、印度和泰國，這是植基於經濟成長能維穩、強勁資產負債表能讓公司借款和投資，以及稅務壓力會減輕的假設。

高盛集團預期，亞洲企業明年獲利成長16%，花旗和野村預估最佳狀況可攀逾20%。瑞士信貸分析師預測此區成長19%，優於世界其他地區的15%。

瑞士信貸亞太股市策略部門共同主管Dan Fineman說：「過去17年間，股東權益報酬率走高和每股盈餘增加的年度，亞股從沒跌過。」

疫情 投資 中國

上一則

也面臨強制下市命運？中國石油業巨擘恐遭美除牌

下一則

OPEC+預警 疫情再度升溫將對油市帶來風險

延伸閱讀

泰國疫情升溫！智庫：今年經濟比去年糟 政局持續混亂

泰國疫情升溫！智庫：今年經濟比去年糟 政局持續混亂
南韓過去3個月感染率飆升167.3% 快過印度拉美主要國家

南韓過去3個月感染率飆升167.3% 快過印度拉美主要國家
南韓2020年總人口首度減少 出生數探新低

南韓2020年總人口首度減少 出生數探新低
南韓總統文在寅民調創新低 下滑至34.1%

南韓總統文在寅民調創新低 下滑至34.1%

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

2021-01-01 08:42
美國經濟的各項有利發展，已為復甦做好準備，有望在新冠疫情受到控制後，開啟一段繁榮期。路透

華爾街日報：五利多 美經濟復甦「準備好了」

2021-01-03 14:23
螞蟻集團螞蟻集團被要求整頓業務，回歸支付服務商的身分。（路透）

投資人美夢一場空？螞蟻集團可能出現的3情境

2020-12-27 19:47
美國總統川普27日正式簽署了經濟刺激和政府支出法案。圖為川普夫婦聖誕節前離開白宮前往佛州度假。路透資料照片

政府確定不關門、發600元紅包 美股期指和金價上漲

2020-12-27 23:33

紓困支票發放 3股可望受惠

2020-12-30 18:45
美股三大指數28日全數上漲，早盤開高走高。美聯社

川普簽紓困與政府支出法案 美股早盤飆上歷史新高

2020-12-28 10:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時
222:211 眾院20年最小差距 波洛西將面臨最艱鉅任期

222:211 眾院20年最小差距 波洛西將面臨最艱鉅任期
法拉盛確診率飆高 醫師提4原因

法拉盛確診率飆高 醫師提4原因
「中共病毒不會打倒我」 王丹自曝確診新冠肺炎

「中共病毒不會打倒我」 王丹自曝確診新冠肺炎
女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報