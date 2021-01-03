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也面臨強制下市命運？中國石油業巨擘恐遭美除牌

編譯葉亭均／綜合外電
彭博行業研究分析師認為，中國石油業巨擘也可能在美國股市遭遇下市命運。圖為中海油。（路透）
彭博行業研究分析師認為，中國石油業巨擘也可能在美國股市遭遇下市命運。圖為中海油。（路透）

中國三大電信公司遭到紐約證券交易所強制下市後，該國的石油巨擘也可能面臨同樣的命運。

根據彭博行業研究分析師Henik Fung的看法，中國最大的海上石油生產商中國海洋石油（中海油）面臨在美下市的風險最大，因為中海油已被列入美國國防部的黑名單。此外，中國石油集團（中石油）和中國石化也可能受到威脅，因為能源產業對中國軍方很重要。

大華繼顯執行董事梁偉源（Steven Leung）表示：「更多的中企可能會在美國被下市，石油巨擘可能是下一波。」他同時認為，電信運營業者下市的影響可能很小，原因是這些公司股票在美國的交易量很小，而且在當地並未籌得大量資金。

紐約證交所在2020年12月31日發布聲明說，將中國移動、中國電信和中國聯通（香港）三家公司的股票下市，是為了遵守美國禁止投資和中國軍方有關聯企業的行政命令。紐交所表示，這三家公司將在1月7日至1月11日暫停交易，且已啟動它們的下市程序。

中國商務部在2日回應說，將採取必要措施堅決維護中國企業合法權益，並希望美方與中方相向而行，共同致力於為兩國企業和投資者創造公平、穩定、可預期的營商環境，推動雙邊經貿關係早日重回正軌。

中國證監會3日表示，三家電信業者的美國存託憑證（ADR）流動性不足，交易量很小，融資功能缺失，就算下市，對公司發展和市場運作的直接影響相當有限。

中國 石油 美國

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