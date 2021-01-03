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華爾街日報：五利多 美經濟復甦「準備好了」

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華爾街日報：五利多 美經濟復甦「準備好了」

編譯林奇賢／綜合外電報導
美國經濟的各項有利發展，已為復甦做好準備，有望在新冠疫情受到控制後，開啟一段繁榮期。路透
美國經濟的各項有利發展，已為復甦做好準備，有望在新冠疫情受到控制後，開啟一段繁榮期。路透

2020年美國遭遇新冠肺炎疫情、種族動亂，以及令國家陷入分裂的總統與國會大選等三大衝擊，致使經濟傷痕累累，但今年可望重整旗鼓，甚至將在新冠疫情受到控制後，開啟一段更具韌性、更持久的繁榮期。

華爾街日報報導，去年初美國經濟一片大好，失業率創歷史新低、勞工薪資提高、家庭財富與支出也增加，但3月爆發新冠肺炎疫情後，重創經濟，且造成的破壞程度超過二戰以來的任何一場衰退。

去年5月發生非裔男子佛洛伊德在被警察逮捕過程中身亡，在全美各大城市掀起抗議風潮與動盪。去年11月的總統與國會大選又出現分治政府，民主黨拿下白宮寶座，但在眾議院的掌控優勢縮小，參議院由哪一黨掌控也還不明朗，致使經濟復甦步履蹣跚。

但今年美國經濟可望否極泰來，各項有利發展已為復甦做好準備。首先是新創公司正在蓬勃發展，去年第3季申請開設的新事業將近160萬家，遠多於一年前的不到86萬家。其次是金融業表現穩健，主要歸功於聯準會這次因應疫情的力道與速度，都遠超過對2008-2009年金融危機的表現。

再者，快速發展的網路經濟，遠距工作使企業維持營運，度過艱困時期。第四是高度有效性的新冠疫苗開始全面施打，使民眾可以走出家門、企業可以安全復工生產。第五是，聯準會指出，自去年2月以來美國人的儲蓄存款已增加2兆美元，相當於美國國內生產毛額的10%有餘，這筆錢用於消費可望為經濟注入更多活水。

這場新冠疫情已暴露出美國經濟的缺陷，促使各界投資補強，例如擴大儲備緊急醫療物資、強化網路基礎設施、因應未來工作模式的變化等，在企業營運完全恢復正常後，經濟將迅速進入成長快車道。遠距上班漸受歡迎，也將讓上班族省下通勤成本，轉化為消費支出，原先的商辦空間也可改為其他用途。

美國 疫情 新冠肺炎

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