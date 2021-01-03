大仁說財經 | 不說不知道，蘋果早已申請多項汽車專利

蘋果早早布局汽車業，由專利可見一斑。（路透）

忽然之間，大家又開始討論蘋果汽車 的可能性。

蘋果公司從未公開評論其造車方案「泰坦計畫」(Titan)，因此目前沒有人知道到底它是怎麼一回事。有些果粉認為，蘋果可能會發表完整蘋果品牌的電動自駕車 ；其他人則認為蘋果更可能與現有汽車製造商合作出售暫時稱之為iDrive的操作系統、自駕工具或其他技術。

不過，還是有跡可循。蘋果公司擁有與汽車相關的大量發明專利，讓人得以一窺蘋果汽車的可能外觀。蘋果向美國專利商標局(USPTO)提交的專利文件描繪出一種具高度自動化設計和操作介面友善的豪華汽車，但相對上還是很模糊。

以下是幾項蘋果公司與汽車相關最有趣的專利：

「擴增實境顯示器」

對於蘋果公司來說，這項發明可能是最重大的發明，可讓人們在乘車、尤其是自駕車時，更易於使用iPad、Mac或其他設備而不會暈車。

這項專利描述的是一種虛擬實境(VR)系統，以提供與乘客正經歷的身體運動相對應的「擴增或虛擬」顯示來協助防止乘客暈車。

在一次示範中，該系統可以將乘客想要觀看的內容、像是書本，以虛擬方式投影在汽車外的一定距離。這樣，乘客可以將車外固定目標頁面作為固定對象，而同時仍可看到所乘車輛的行動方式，從而能夠「舒適地工作、收看或閱讀，而不會像注視腿上的行動電腦螢幕一樣感到暈車」。

專利文件指出：「因此這種VR系統可以對生產力有所助益，因為車內的乘客在乘車時可以更舒適地工作。」

更重要的是，它指出，車輛行進間的VR體驗可以為乘客提供「被強化的沉浸式虛擬體驗」，這不是家中某個房間中的VR娛樂系統可以比擬的。

「氣候控制」

基本上，這項發明聽起來就像是汽車的自動氣候控制系統。

除其他的可能輸入訊息外，它使用車輛內部和外部的感應器來測量諸如汽車座椅或某些乘客身體部位的溫度，或陽光對窗戶或天窗的輻射量等數據。氣候控制系統可以利用該訊息為乘客在車內打造一個舒適的環境。

該系統還加入與客戶無線設備聯線的功能，以取得像是「用戶健康數據、用戶活動、用戶偏好」之類的訊息，以進一步塑造汽車內的理想氣候。

根據專利文件描述，根據皮革座椅的溫度和其他數據，採用此技術的汽車可能會感知車外很熱。透過與客戶的iPhone聯線，它可能會知道車主剛剛跑步完畢。因此，它會自動調整車內的氣候設置，讓客戶感到涼爽。

「動態隱私和窗戶變色的系統和方法」

這項專利指出，傳統的車窗不能調整透光量以適應乘車者、乘車者的行為或車外天氣等，因此這項專利「將在各方面作出大大改進」。

該專利描述的發明是覆蓋在車外的著色膜，可根據來自各種感應器的數據以及「顯性或隱性請求或命令調整深淺」。

例如，在夜間，該系統可以自動降低色彩水平，使車內乘客可以透過窗戶看到像是路燈或其他車輛的光線。但是，該專利也指出，如果乘客閉上眼睛，它可能會將色彩調暗，讓乘客睡眠更加舒適。

該專利指出：「在另一個例子則顯示，車輛乘客可以將包裹放在車輛後部區域。車輛的調色系統可以自動調整車外色彩，以防止其他人看到這個包裹。」

即使這項發明是以車輛為基礎，但是專利內容也補充說，它還可用於其他環境中的隱私和變色，像是住宅或商業建築。

「車輛定位方法」

如果車主忘記將車停在何處，這項發明可以讓客戶不必在停車場徘徊數分鐘或數小時。

經由這種方法，只要利用「可攜式電腦設備」，像是iPhone，就可以利用藍牙等無線通訊與汽車或停車場進行聯線，協助車主找到車輛。確定位置的方式是利用汽車和停車場中的感應器。

在某些狀況下，也可以用定位數據以外的其他方式來提供訊息，包括像是「停車收費費率、繳費地點和方式，以及特定停車位置和停車時間長短該付多少錢」等繳費訊息。

「被動式插電的充電站」

大多數人都感受過在下雨、寒冷或黑暗天氣中必須下車加油汽油的困擾。那麼如果電動車不必下車，充電器就可以自動插上汽車，不是很棒嗎？這就是蘋果想要透過這項發明實現的目標。

該專利指出：「下車再將充電站的電力插頭插進車子，對操作者來說可能很不方便。」它也提到，如果沒有人工操作，需要手動插電的車輛將無法充電，這也是該公司顯然也想解決的問題。

借助此工具，只要人工駕駛或自動駕駛的電動車停在充電器旁邊，無需人工幫助即可自動連接至充電器。充電器還具有自行調節高度的可選機制，以確保插頭可以對準汽車的充電接口。