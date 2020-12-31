輝達AMD漲多拉回 是低接良機

今年表現最佳的兩隻半導體股票已開始出現撞牆。晶片製造商輝達(Nvidia)和AMD本月走勢與競爭對手出現背離，分別下跌近2%和0.5%，而VanEck向量半導體ETF(SMH)上漲近4.5%。

MKM Partners首席市場技術員歐哈拉(JC O’Hara)表示，這種不振可能是短期的買進良機，「這種市場走勢正是買進市場領導個股的時機。這也是超越大盤指數 的唯一方法。」「如果仔細觀察史坦普500指數中的19支半導體個股，就會發現輝達和AMD仍處領導地位。」

截至31日收盤，英偉達今年漲幅接近123.5%，AMD漲幅超過101%。

歐哈拉說：「從短期來看，它們可能成為本身成功的受害者。」「如果身為機構投資 人並且擁有這些個股，並且這些個股身價倍增，那麼到年底時需要重新平衡，需要調整部位大小。這就提供買進出現拉回的領漲個股的機會。」

他說，短期拋售壓力將持續「幾天甚至幾周」。

歐哈拉說，「我希望能夠以低價買進領導個股。因此，沒錯，我期待輝達和AMD的回跌提供買進機會。」

Chantico Global CEO兼Lan Advisor首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)說，晶片製造商的基本面看來也「實在是了不起」。

她指出，「對於回跌，我不會解讀太多。我認為這就只是一次回調。」「坦白說，推動SMH的真正因素是台積電 。台積電剛剛吃下英特爾的市占率。市場上普遍的評論是：英特爾一直出現著悲劇性的失誤。毫無疑問，它已為整個產業帶來很多收入，而台積電作為全球最大晶圓代工廠，一直從中受益。」

今年以來英特爾的股價下跌近19%，但近日一直上漲，這是由於激進投資公司Third Point敦促其探索「戰略替代方案」。

至於輝達、AMD和其他產業個股，桑契斯說，各種驅動因素包括加密貨幣挖礦、網路遊戲、數據中心存儲仍然存在並且強大。

她說：「基本面很好，但其中很多早已被定價。」「整個半導體類股已經歷了前所未有的多重擴張。」