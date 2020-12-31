美股封關 道指史指創新高 那指全年升43.6%

道瓊工業平均指數和史坦普500指數收創歷史新高，結束近期記憶中股市最動盪的一年。美聯社

道瓊工業平均指數 和史坦普500指數收創歷史新高，結束近期記憶中股市最動盪的一年。

道指上漲196.92點或0.65%收3萬606.48點。史指上漲24.03點或0.64%收3756.07點。那斯達克指數小漲18.28或0.14%收1萬2888.28點。英特爾上漲2.19%，領漲道指。金融和材料類股上漲1%，推升史指。

美國每周失業救濟金申請數字優於預期。勞工部表示，截至12月26日當周，首次申請失業救濟金人數總計78.7萬，低於接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者預期的82.8萬。

Jefferies貨幣市場經濟學者西蒙斯(Thomas Simons)寫道：「儘管這種改善與疫情 強化限制的現況不符，但我們必須從表面來解讀。」「就下周的薪資報告來說，即使申領數減幅是6月來最小，但在12月至11月的調查期間內仍有所增加，代表勞動市場依舊疲弱。」

隨著新冠疫情從中國向外蔓延，迫使各國陷入封鎖，經濟活動陷入停頓，股市在2月和3月急劇下跌。史指出現史上最快下跌30%的紀錄。

但是在3月底觸底反彈，聯準會(Fed)也採取大規模行動支撐信貸市場，股市大幅反彈，並在年底前創下一系列紀錄高點。幾支新冠病毒疫苗的推出和國會通過新的經濟紓困計畫，都是推升股指創紀錄的關鍵。

今牛以科技股為主的那指上漲43.6%，而史指和道指分別上漲16.3%和7.3%。

CFRA Research首席投資 策略師史托佛(Sam Stovall)說：「用句陳腔濫調來形容：這是前所未見的。」「我們過去從來沒有面臨過這種事情。」

這些漲幅創自每日的劇烈波動，讓即使是經驗最豐富的投資人也必須全年始終保持高度注意力。

史指在今年253個交易日中有110個漲跌超過1%，而2019年時只有38天。這110次每日大幅波動包括3月兩次超過9%的反彈以及12月一次下跌12%。

史托佛表示，「如果《李伯大夢》(Rip Van Winkle)的主角今天醒來，他會說，『今年真棒；上漲了15%。再好也沒有了。」「然後他打開他的投資報表，看到史指在第1季下跌20%，然後在第2季上漲相同幅度20%，他會認為系統存在錯誤。他沒錯，就是新冠病毒。」

由於疫情迫使更多人在家工作，2020年科技產業是全年主導行情的產業，飆升超過42%。疫情推動了對端雲服務和電腦設備的需求。

與此同時，在越來越多人上網購物的推動下，非必需性消費品今年躍升超過32.1%。亞馬遜股價在2020年飆升76.3%，而Etsy市值翻了4倍。

富國銀行投資研究所(Wells Fargo Investment Institute)資深全球市場策略師雷恩(Scott Wren)稱2020年為「機遇之年」。

他在給客戶的報告中寫道：「股市為投資人提供了許多機會，在2020年將餘錢用來投資。」「好消息是希望在新的一年會有更多機會。」