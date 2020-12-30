我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獲拜登提名 希克斯有望成為美國首位女性副防長

一洲焦點／川普不講武德？從音樂劇「漢密爾頓」看如何避免總統難產

美元觸及逾兩年新低 市場押注美將推出更多紓困措施

編譯洪啟原／綜合外電
歐元、澳幣及紐元對美元皆創下逾兩年新高，因投資人押注美國將提供更多財政支持，和為年底的低交易量做準備。(路透)
歐元、澳幣及紐元對美元皆創下逾兩年新高，因投資人押注美國將提供更多財政支持，和為年底的低交易量做準備。(路透)

歐元、澳幣及紐元周三（30日）盤中對美元皆創下逾兩年新高，因投資人押注美國將提供更多財政支持，和為年底的低交易量布局。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）盤中下挫0.48%至89.56，觸及2018年4月以來新低，終場跌幅收斂至0.42%，收盤指數報89.62。

投資人押注經濟展望持續改善，認為隨著新冠肺炎疫苗問世，和美國推出空前的財政擴張與貨幣刺激措施，將在2021年提振全球成長和資產價格。

美國的經濟成長預料落後其他國家，隨著美國政府持續增加支出來因應與疫情有關的企業營運停擺，美元也受到財政赤字和經常帳逆差持續增加所影響。

歐元對美元盤中升值，報1歐元兌1.23美元，收盤漲幅收斂，報1歐元兌1.2298美元，單日漲幅為0.34%。

澳幣對美元盤中飆升至1澳幣兌0.7686美元，收盤勁揚0.93%，報1澳幣兌0.7676美元。紐元對美元也觸及1紐元兌0.7213美元高點，終場報1紐元兌0.7203美元，單日漲幅為0.74%。歐元、澳幣和紐元盤中觸及的高點，皆為2018年4月以來最高。

美元兌日圓貶值0.38%，報1美元兌103.19日圓，略高於17日觸及的九個月低點102.86日圓。

美元 美國 投資

上一則

紓困支票發放 3股可望受惠

下一則

大仁說財經 | 蘋果自產品牌汽車二三事

延伸閱讀

美又動用關稅大刀 對歐盟葡萄酒等產品調高關稅

美又動用關稅大刀 對歐盟葡萄酒等產品調高關稅
獲拜登提名 希克斯有望成為美國首位女性副防長

獲拜登提名 希克斯有望成為美國首位女性副防長
上訴法院裁決 讓保護非法移民孩童權益一方勝訴

上訴法院裁決 讓保護非法移民孩童權益一方勝訴
川普政府將禁止馬來西亞森那美種植園棕櫚油進口

川普政府將禁止馬來西亞森那美種植園棕櫚油進口

熱門新聞

全球貨櫃海運市場搶櫃搶到完全失控，市場運價與預估值完全脫鉤，今年出現飆漲走勢。圖為台灣基隆港的貨櫃。(Getty Images)

缺船+缺貨櫃+碼頭缺工 海運市場明年一樣旺

2020-12-26 18:33
螞蟻集團螞蟻集團被要求整頓業務，回歸支付服務商的身分。（路透）

投資人美夢一場空？螞蟻集團可能出現的3情境

2020-12-27 19:47
美國總統川普27日正式簽署了經濟刺激和政府支出法案。圖為川普夫婦聖誕節前離開白宮前往佛州度假。路透資料照片

政府確定不關門、發600元紅包 美股期指和金價上漲

2020-12-27 23:33
美股三大指數28日全數上漲，早盤開高走高。美聯社

川普簽紓困與政府支出法案 美股早盤飆上歷史新高

2020-12-28 10:43
美股24日早盤在平盤附近狹幅波動。路透

美股早盤走高迎周末假期 阿里巴巴大跌逾10%

2020-12-24 10:29
阿里巴巴美國存託憑證（ADR）周四收跌13%，拖累軟銀的持股蒸發逾220億美元。（美聯社）

阿里巴巴股價重挫拖累軟銀 持股蒸發逾220億美元

2020-12-24 21:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出
姊來家中幫理髮 全家染新冠父母雙亡 弟悔恨來不及了…

姊來家中幫理髮 全家染新冠父母雙亡 弟悔恨來不及了…
剛當選路州聯邦眾議員 共和黨籍雷特洛染疫身亡

剛當選路州聯邦眾議員 共和黨籍雷特洛染疫身亡
我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你
郭台銘子傳一口氣買好萊塢2豪宅 7550萬美元全用現金

郭台銘子傳一口氣買好萊塢2豪宅 7550萬美元全用現金