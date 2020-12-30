美元觸及逾兩年新低 市場押注美將推出更多紓困措施

歐元、澳幣及紐元對美元皆創下逾兩年新高，因投資人押注美國將提供更多財政支持，和為年底的低交易量做準備。(路透)

歐元、澳幣及紐元周三（30日）盤中對美元 皆創下逾兩年新高，因投資 人押注美國 將提供更多財政支持，和為年底的低交易量布局。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）盤中下挫0.48%至89.56，觸及2018年4月以來新低，終場跌幅收斂至0.42%，收盤指數報89.62。

投資人押注經濟展望持續改善，認為隨著新冠肺炎疫苗問世，和美國推出空前的財政擴張與貨幣刺激措施，將在2021年提振全球成長和資產價格。

美國的經濟成長預料落後其他國家，隨著美國政府持續增加支出來因應與疫情有關的企業營運停擺，美元也受到財政赤字和經常帳逆差持續增加所影響。

歐元對美元盤中升值，報1歐元兌1.23美元，收盤漲幅收斂，報1歐元兌1.2298美元，單日漲幅為0.34%。

澳幣對美元盤中飆升至1澳幣兌0.7686美元，收盤勁揚0.93%，報1澳幣兌0.7676美元。紐元對美元也觸及1紐元兌0.7213美元高點，終場報1紐元兌0.7203美元，單日漲幅為0.74%。歐元、澳幣和紐元盤中觸及的高點，皆為2018年4月以來最高。

美元兌日圓貶值0.38%，報1美元兌103.19日圓，略高於17日觸及的九個月低點102.86日圓。