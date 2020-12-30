電影院業者：疫情將致入座率永久減少25%

Flix Brewhouse CEO瑞根(Allan Reagan)表示，預計新冠病毒大流行將導致電影院 入座率永遠下降。

位於德州的Flix Brewhouse經營10家餐飲電影院並生產自有精釀啤酒。瑞根表示，預計在新冠苗普遍接種後，2022年將會是其業務「較為重回正常的一年」。

他估計，「根據傳統曲線，總觀影人數可能會永遠減少15%至25%。這就是電影院業者最終得到的疫情 衝擊結果。」

電影院和娛樂場所最受新冠疫情打擊，因為在一開始的公衛限制浪潮中，春季停止營業。但是即使電影院之後在某些地方恢復營業，也很快就面臨新電影發行有限、無法吸引更多影迷的挑戰。

Regal Cinemas母公司、全球第二大連鎖電影院業者Cineworld CEO格萊丁格(Mooky Greidinger)日前表示，「我們現在就像沒有東西可賣的雜貨店。」並解釋這就是決定暫時關閉英國和美國Regal Cinemas營業地點的原因。

根據Comscore的數據，今年本土票房下跌80%至22.8億元。相較之下，2019年的票房收入為114億元，為史上次高。

Flix Brewhouse於2011年開業，該公司2020年營收同比下降超過90%。瑞根說，目前所有電影院都已關閉。

該公司今年稍早時加入「薪資保護計畫」(PPP)。現在它將依靠最新的9000億元新冠病毒紓困計畫中指定用於獨立音樂場館和劇院的援助項目。瑞根說：「我們一直在期待這筆資金，這是讓我們能夠存活下去的手段，這樣就可支付明年8月的租金 ，而非今年8月的租金。」

疫情期間數位串流媒體的加速讓部分人士對電影院的長期遠景提出質疑，瑞根承認它將被改變。

他說，「我們預期這個目前已被過度篩選的產業將由於自然退場而失去一些據點。我相信現在沒有人敢大張旗鼓興建新劇院。」「「我們需要在電影之外擴展其他娛樂產品。」

但是，他堅信人們仍渴望親身體驗娛樂，無論是電影還是其他選擇。瑞根說，Flix Brewhouse提供在劇院內進食和飲用啤酒，有機會利用這個契機脫穎而出。

瑞根說：「事實上我們是一家同時放電影的釀酒酒吧和美食酒吧，而且我們的業績還不錯。」「消費者雖可整個周末泡在客廳裡收看體育賽事，但我們還是提供運動酒吧。我們仍然提供Buffalo Wild Wings和各種運動吧該有的服務，因為一個相同的原因：人們想要出門並希望有人提供服務，並想要得到一點娛樂。」