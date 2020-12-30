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疫苗樂觀情緒 推升道指創高

記者張大仁／綜合報導
由於對疫苗樂觀情緒再度升溫，股市小幅上漲，而交易員則在觀察是否有更多財政紓困措施。美聯社
由於對疫苗樂觀情緒再度升溫，股市小幅上漲，而交易員則在觀察是否有更多財政紓困措施。美聯社

由於對疫苗樂觀情緒再度升溫，股市小幅上漲，而交易員則在觀察是否有更多財政紓困措施。

道瓊工業平均指數上漲73.89點或0.24%收3萬409.56點，創下歷史新高。史坦普500指數上漲5點或0.13%收3732.04點。那斯達克綜合指數上漲19.78點或0.15%收1萬2870點。道指和史指5個交易日來第4次上漲。

迪士尼上漲2.18%，領漲道指。能源和材料是史指表現最好的類股，漲幅均超過1%。

英國監管機構批准牛津大學和阿斯利康開發的新冠病毒疫苗用於緊急用途。英國出現一種新冠病毒變種菌株，該菌株也在美國出現。阿斯利康股價上漲0.1%。

華爾街也在觀察進一步緩解新冠病毒的前景，因為國會仍對直接支付美國人持不同意見。

參議院目前尚無規畫投票表決紓困支票金額從600元增至2000元法案。眾議院28日已通過這項措施，但是參議院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)提出另一項法案，將新增的支付額與川普總統對科技業和選舉的要求掛勾。

財政部長米努勤(Steven Mnuchin)表示，紓困支票於29日晚間開始發放。

Verdence Capital Advisors戰略投資組合總監霍恩曼(Megan Horneman)表示：「即使對目前的紓困措施感到滿意，但可能還是需要額外的紓困措施，因為節假日期間新冠病例的增加可能會導致更多地區進行封鎖。」「如果真是如此，經濟數據會開始令人失望，」2021年居家避疫類股將再度大行其道。

新冠病例數量繼續上升。根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整數據計算的7日平均值，美國現在每天出現至少18萬8167例新病例和至少2250例與病毒相關的死者。

今年僅剩2個交易日，主要股指可望在2020年收高。道指上漲6.6%，而史指上漲15.5%。但是，最大的贏家仍然是那指，上漲了43.4%。

Janus Henderson Investors投資組合經理人拉奧(Doug Rao)表示：「在2020年新冠疫情和2019年中美貿易戰的利空之後，預計2021年會出現強勁的經濟成長。」

他補充說：「即使目前領漲產業不多，主要集中在數位經濟，但隨著疫苗的廣泛接種和消費者重新回歸實體經濟，預計復甦將會明顯擴大。」

紓困 美國 疫苗

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