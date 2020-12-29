大盤頻創新高 堅守亞馬遜蘋果和微軟

《路透》和史坦普道瓊指數(S&P Dow Jones Indices)歷史數據顯示，這3大科技股占今年史坦普500指數成分股漲幅的一半以上。

Newton Advisors創始人兼總裁紐頓(Mark Newton)和BK Asset Management外匯策略總經理史洛斯伯格(Boris Schlossberg)都認為，現在還不到賣出的時機。

紐頓說：「如果它代表任何意義，那就是盤整後可能會再創新高。」「並不必然意味這些股票 即將翻轉。」

他以亞馬遜 的走勢圖為例指出，這些股票「已經恢復升勢」，最近一次突破可望上看3450元或3500元的目標價。

亞馬遜29日上漲1.16%，至3322元。

紐頓說：「在所有大型股中，這是我會持有的個股。」「我會堅持看好FAANG股票。」FAANG是臉書(Facebook)、亞馬遜(Amazon)、蘋果 (Apple)、Netflix和谷歌(Google)母公司Alphabet的縮寫。

史洛斯伯格表示，這3支科技巨頭「應在近期內繼續居於主導地位」。

他表示：「在數位經濟中，擁有規模經濟者都占上風，而這些公司中每一家都擁有巨大的規模經濟。」「事實上，對蘋果、亞馬遜和微軟來說，最大的業務威脅是來自監管機構，而不是競爭。」

他預測，拜登政府專心於緩解新冠病毒危機並迎接經濟復甦將延後對大型科技股的近期監管威脅。

史洛斯伯格說：「在此同時，蘋果將迎來全新的手機更新周期，亞馬遜繼續在零售領域呼風喚雨，而微軟則完全占領企業領域。」「投資人完全沒有任何理由放棄表現優異的個股。可能會出現一些小小波動，但總的來說，堅持到最後就是贏家，而且當前的經濟情況是贏家通吃的的結構。」