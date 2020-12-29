觸新高後拉回 股指止3連升

交易員觀察國會批准更多財政紓困措施的可能性，股市在盤中觸及歷史新高後下跌。美聯社

交易員觀察國會批准更多財政紓困 措施的可能性，股市在盤中觸及歷史新高後下跌。

道瓊工業平均指數收盤下跌68.3點或0.22%報3萬335.67點。史坦普500指數下跌8.32點或0.22%至3727.04點。那斯達克綜合指數下跌49.2點或0.38%至1萬2850.22點。道指和史指也結束連3日升勢。

所有三個主要股指開盤時均觸及歷史新高。道指一度上漲逾100點。

參議院 多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)封殺了參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)法案快速通關的建議，該法案將直接支付美國 人的金額從600元增到2000元。眾議院在28日通過該法案。

之前要求直接向美國人支付2000元的川普總統在推特上寫道：「除非共和黨員有其他死前願望，他們必須盡快批准2000元支付法案，這也是正確的做法。」

即使川普提出要求，參議院共和黨員仍反對更高額的直接支付。但是部分共和黨參議員支持2000元的支票。

蘋果和家得寶(Home Depot)下跌超過1%，領跌道指。英特爾抵消部分跌幅，上漲4.93%，之前Third Point的洛伯(Dan Loeb)敦促該公司尋求交易選項。

雖然小幅回落，但今年股指漲勢驚人。史指今年來上漲15%，道指上漲5.9%。與此同時，由於投資人湧向蘋果、亞馬遜和臉書等主要科技股，那指累計上漲42.7%。

瑞銀全球財富管理投資長海夫勒(Mark Haefele)表示：「疫苗推出、財政紓困和寬鬆貨幣政策的結合，繼續為2021年股市創造正向背景。」「對財政紓困方案達成協議消除了近期的障礙，全球各國央行繼續透過維持並擴大貨幣寬鬆政策來支持經濟復甦。」

然而，美國新冠病毒病例數量一直在增加，這使人們對新的一年經濟復甦產生懷疑。約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整數據顯示，過去一周美國每天至少新增18.4萬例新感染。

Glenmede私人財富資訊長普賴德(Jason Pride)寫道：「疫苗配發已正式開始，但疫情在各個面向已達到令人擔憂的水平。」「病毒的再起在全美引發封鎖措施，阻礙了經濟重新開放的努力。如果病毒傳播未能在年底前得到控制，可能在疫苗2021年廣泛普及前全面封鎖仍是必須採取的重要舉措。」

GLOBALT投資組合經理人布坎南(Keith Buchanan)指出，投資人還期待下周在喬治亞州舉行的參議院複選，共和黨可能會失去參院多數黨地位。

他說：「參議院的平衡是個大問題，對新的一年的財政戰略和進一步紓困意義深重。」