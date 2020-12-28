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視訊正紅 Zoom袁征身家暴增

記者張大仁／綜合報導
疫情推動Zoom需求，也讓袁征身家遽增。（Getty Images）
疫情推動Zoom需求，也讓袁征身家遽增。（Getty Images）

在世界衛生組織(WHO)發現新冠病毒將近一年後，許多人仍避開辦公室、學校、電影院、體育館、教堂和飯店，反而待在家裡。2020年在這些地方發生社交活動都是透過視訊對話，因此幾乎每個人都會用上Zoom。

即使思科、臉書、谷歌或微軟都沒有投資，但這些公司一直在努力追趕Zoom。不少大型企業採用其，使其暴增不少免費試用者以及成千上萬新付費客戶，營收增加3倍，獲利暴增90倍，讓分析師感到意外。股價越來越高，即將成為年度最佳股票之一，與疫苗生產商Moderna和中國特斯拉挑戰者蔚來汽車(Nio)一樣，漲幅超過450%。

這對Zoom創始人兼CEO袁征(Eric Yuan)很有幫助，曾在思科於2007年收購的Webex從事視訊通話軟體工作的他，在新冠疫情之前就已是億萬富翁，於2019年4月讓結合快速成長和獲利能力的Zoom上市，給投資人留下深刻印象。現在，他已躋身全球百大富人之列。根據FactSet數據，他的Zoom持股價值近170億元。

追蹤企業購買軟體的Coupa CEO伯恩斯坦(Rob Bernshteyn)說道，「我為他感到非常高興。我說真的。」他認識袁征己有4到5年，而且Coupa一直是Zoom的客戶。

Zoom的擴展並是那麼簡單。在今年春季遇到前所未有的需求後，該公司還對該軟體的隱私性和安全性感到擔憂。然後是有關Zoom和袁征與中國之間關係的問題。眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)在電視直播中稱Zoom是中國實體。

袁征則是在公司網站上發布貼文回應：「我於2007年7月成為美國公民。」「自1997年以來，我一直幸福地生活在美國。Zoom是一家美國公司，總部設在加州，在德拉瓦州註冊，並在那斯達克公開交易。」

袁征在6月第1財季電話會議上告訴分析師，在使用量激增和所謂的負面公關之間，他一直面臨著巨大壓力。他說，其他CEO也對他表達支持並提供建議。

幾周後，收購Webex時的負責人、Zoom的早期投資人伊雅(Subrah Iyar)也為袁征辯護，「自他來美我就認識他。他是我見過的最真誠的人之一。他體現了我們嘗試向Webex灌輸的文化：與客戶、合作夥伴與員工創造雙贏。」

所有的壓力可能都值得。《彭博》估計，如今袁征的身價比Salesforce聯合創始人兼CEO貝尼奧夫(Marc Benioff)高出2倍。Salesforce自1999年起就出售企業雲端軟體。貝尼奧夫在本月稍早時的投資人大會中，讚賞Zoom為無法親自與客戶見面的銷售人員扮演的角色。

他說，「再也沒有比此刻B2B銷售更重要的時刻。」「如果這些銷售人員不知如何自動調整，不會使用Zoom，不會使用Salesforce，今年會過得很辛苦。」

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