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川普簽紓困案 股指躍創新高

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川普簽紓困案 股指躍創新高

記者張大仁／綜合報導
在川普總統簽署經濟紓困法案後，股指在2020年最後一周交易日之始跳升至紀錄高位。美聯社
在川普總統簽署經濟紓困法案後，股指在2020年最後一周交易日之始跳升至紀錄高位。美聯社

在川普總統簽署經濟紓困法案後，股指在2020年最後一周交易日之始跳升至紀錄高位。

道瓊工業平均指數收高204.10點或0.68%報3萬403.97點。史坦普500指數上漲32.3點或0.89%至3735.36點。那斯達克綜合指數上漲94.69點或0.74%至1萬2899.42點。

川普簽署了一項價值9000億元的新冠病毒紓困法案成為法律，避免政府停擺，並向數百萬美國人提供失業救濟。幾天前川普透露他有意否決立法，要求應向美國人直接支付2000元而非600元。眾議院將在28日就2000元的直接付款進行投票，但由共和黨領導的參議院預計不會推動這項立法。

《Sevens Report》創始人伊薩耶(Tom Essaye)寫道，「股市的樂觀情緒始終沒有明顯改變，因為一直看好9000億元的紓困方案會通過，而且也等到了。」

他說，「反彈的5大支柱：聯邦紓困、聯邦公開市場委員會(FOMC)寬鬆、疫苗推​​出、政府分裂和沒有雙底衰退，基本上都維持不變，並且在出現變化之前，股市的中長期前景仍是積極的。」

蘋果領漲道指，上漲3.58%。迪士尼也為收益做出了貢獻，攀升2.95%。通訊服務、消費性非必需品和科技股全部上漲超過1%，推升史指。

28日的漲勢益增股市今年以來的升勢。史指在2020年上漲15.6%，而道指則上漲6.5%。那指今年來飆升43.8%，這是因為在新冠疫情持續進行期間，投資人偏愛高成長的科技股。

US Bank Wealth Management首席股票策略師桑德文(Terry Sandven)說：「股票可望在今年高收，這是有充分理由的。」「再加上其他政府紓困措施為經濟穩定提供一定程度的措施，而且新冠病毒的醫學繼續發展，同時宏觀環境對股票有利。」

但是，美國新冠病毒病例數繼續增加。根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整的數據，過去一周美國每天至少新增18.4萬例新感染。

佛奇(Anthony Fauci)博士27日警告，聖誕節和新年後可能會發現新的新冠病毒感染病例激增。輝瑞和Moderna的兩種疫苗已於本月開始配發。迄今美國已有超過100萬人接受疫苗接種。

紓困 美國 疫苗

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