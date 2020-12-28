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亞洲半導體兩強台積電與三星 在美展開投資競賽

編譯易起宇 綜合外電
美國和中國的高科技冷戰，引發亞洲半導體兩強台積電和三星的對美擴大投資。 路透
美國和中國的高科技冷戰，引發亞洲半導體兩強台積電和三星的對美擴大投資。 路透

在美中開打科技冷戰之際，美國政府將半導體定位為重要產業，引發了亞洲兩強－台積電三星電子的對美擴大投資。三星將擴建位在美國德州的半導體工廠，並準備引進最尖端的代工生產線，與此同時，台積電也將在美國建設工廠。

日經新聞報導，三星在其工廠所在的德州奧斯汀市，申請了把相鄰土地作為工業用地使用的許可，奧斯汀市則已開始審查。申請文件顯示，三星取得的土地面積為44萬平方公尺。三星表示，這是為了未來所做的準備工作之一，預計用於擴建廠房等，但設備的引進時間和規模等「仍未具體敲定」。

這座三星至今已投資170億美元的工廠，從1997年開始量產半導體，2010年開始從事代工業務，曾代工生產過蘋果晶片，但現在設備已經落後。這座工廠的設備技術是五年前最尖端的14奈米，比現在最尖端的5奈米落後三個世代。若要爭取大規模新訂單就需擁有最新技術，三星投資擴廠的金額可能超過100億美元。

三星已設定目標，要在2030年前「在代工領域躍居世界首位」，並計畫投資1,200億美元。除了擴建美國工廠，三星也在南韓國內研發最尖端的製造技術。南韓有進投資證券首席分析師李承禹表示：「要成為世界第一，三星必須要先拿下（現在委託給台積電的）蘋果和英特爾等公司訂單。」

不過，在技術方面，目前台積電還是領先三星。台積電現在已能穩定量產供應蘋果的5奈米晶片。三星雖然也將在幾個月後開始量產5奈米，但裝置廠商消息人士表示，「兩家公司在良率上有明顯的技術差距」。

集邦科技數據顯示，台積電在2020年第3季的代工市占率約為54%，三星僅約17%，差距十分明顯；在市值方面，也以台積電的4,820億美元，高於三星的4,660億美元。

台積電在美國亞利桑那州設立120億美元半導體工廠的計畫，日前正式獲得台灣經濟部投審會核准。這座工廠計畫2021年開工，2024年啟動量產。不過日經報導說，這項計畫是在獲得川普政府巨額補貼的前提下制定的，難以預測能否在拜登政府下順利推行。

三星在確保用地的同時，表示「廠房建設仍未確定」，背後也可能是在觀望拜登政府對半導體產業的支援政策。

美國雖然在半導體設計領域維持掌握高難度的技術，但在生產技術上，台灣和南韓企業卻明顯領先。在中國為了半導體國產化而提供巨額補貼的現在，美國為了確保半導體生產據點位於美國國內，計畫在台積電之後，也催促三星在美國投資尖端技術。

三星 美國 台積電

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