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政府確定不關門、發600元紅包 美股期指和金價上漲

編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普27日正式簽署了經濟刺激和政府支出法案。圖為川普夫婦聖誕節前離開白宮前往佛州度假。路透資料照片
美國總統川普27日正式簽署了經濟刺激和政府支出法案。圖為川普夫婦聖誕節前離開白宮前往佛州度假。路透資料照片

美國總統川普27日晚間簽署總規模2.3兆美元的疫情紓困和政府支出法案後，美股期指上揚，金價攀升至7周來最高，美元指數下跌。

川普簽署的9000億美元新冠疫情紓困法案，將派發美國民眾每人600美元，同時延長發放失業救濟給數百萬丟了飯碗的零工族和獨立包商，以及長期失業者。

原本這個周末過後大約1200萬人會失去失業救濟，現在可以再領11周。另外，請領失業補助的人，直至3月中旬，可額外收到每周300美元的聯邦津貼。

然而，因為川普沒能在周六就簽署法案，失業人士今年最後一周可能無法收到濟助款。對大多數人來說，額外的300美元聯邦津貼也只能領10周，而非11 周。這是因為各州不能在各項補助計畫獲得授權之前發錢，而額外津貼明令的截止期限是3月14日。

川普簽署的法案還包含提供政府機構運作的1.4兆美元資金。聯邦政府部門避免了下周二關門的厄運。

消息傳出後，道瓊工業指數期貨溫和走高0.342%至30,212點。新加坡黃金現貨金一度上漲0.7%至每英兩1,896.79，是11月6日以來最高。金價可望繳出7月以來首見的月線收紅。美元指數則連續第4個交易日下跌，挫低0.03%至90.196。

彭博資訊另報導，根據一份聲明，川普說，眾議院周一將就增加紓困救濟金額至2,000美元進行表決。川普說他已經告訴國會，「希望浪費性支出能少得多，更多的錢能以每名成人2,000美元，每名兒童600美元的支票形式，發到美國民眾手上」。

根據聲明，川普表示會回覆國會，逐項列出請求國會正式取消的支出項目，他堅持認為這些項目應從法案中移除。

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