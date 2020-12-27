今年猛飆的比特幣明年仍看漲 美國可能加強監管

美國可能加強監管比特幣。(路透)

從各方面來看，今年都是無比艱難的一年，但對比特幣 而言卻是奇妙非凡。

比特幣的價值一年來上漲至四倍高，不斷刷新紀錄高點後首次突破2萬美元大關。鐵粉說這種加密貨幣 是央行空前放水時代的通膨避險手段。Paul Tudor Jones和Stanley Druckenmiller在內的華爾街老手譽之為替代資產，給漲勢推波助瀾。MicroStrategy Inc.和Square Inc.之類的公司將現金轉移到加密貨幣，在近零利率時代謀求更高回報。

買進的理由無關比特幣作為法定貨幣替代品的起源，但確實表明人們對加密貨幣成為一個資產類別的認可度上升。

Bitwise Asset Management投資 長MattHougan說：「眼下比特幣正從邊緣小眾的神秘資產變成主流，速度之快超出任何人預期。若成為主流，場外大量資金就不得不進場占據一席之地，因此我非常看好它在2021年的前景。」

線上交易平台eToro美國董事總經理Guy Hirsch表示，收獲更多關注的同時，比特幣也可能面臨監管機構的進一步審查，「儘管漲勢如虹，但前方也出現暴風雲」，包括即將卸任的川普政府可能採取行動。

預測比特幣走向是一項頗為艱巨的任務。2017年大漲後次年暴跌，讓許多人拋棄了比特幣，這段時間有時被稱作「加密貨幣的寒冬」。但比特幣2020年又大漲逾300%，許多投資者認為明年可持續走高。根據德意志銀行策略師Jim Reid，德銀調查發現，大多數受訪者預期比特幣2021年收高，41%受訪者的目標價是20,000-49,999美元，12%預測可突破100,000美元。

還有什麼值得關注的地方？資產管理公司CoinShares策略長Meltem Demirors認為，拜登政府對加密貨幣的潛在影響令人關切。

Demirors表示，「總的來說，民主黨會帶來挑戰--他們傾向加強監管。我有點擔心事情的發展趨勢」，尤其是反托辣斯訴訟和對網路隱私的侵蝕。儘管如此，Demirors說這個行業還是有一些盟友，包括北卡羅萊納州眾議員Patrick McHenry和俄亥俄州眾議員Warren Davidson，後者表示她一直主張維護消費者的財務隱私。

展望未來，許多策略師和投資人表示，拜登入主白宮後，加密貨幣行業可能面臨更多審查和更嚴格的監管。