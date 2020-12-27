投資人美夢一場空？螞蟻集團可能出現的3情境

螞蟻集團螞蟻集團被要求整頓業務，回歸支付服務商的身分。（路透）

兩個月前，全球投資 人寄望從螞蟻集團可能創下的地表最大IPO案裡大賺一筆，但如今，數億美元 投資的回報岌岌可危。

中國 監管部門周日已要求螞蟻集團整頓其從理財、消費信貸到保險在內的各項金融科技業務，並回歸支付服務商的身分。

中國央行的聲明未談及細節，但這對馬雲旗下網路金融帝國的成長和最有利可圖業務構成嚴重威脅。監管部門沒直接要求分拆，而是強調螞蟻集團須充分理解改革業務的必要性，「儘快制定時間表」。

螞蟻集團公司遭批治理不合格、蔑視監管要求、從事違規套利，並且利用市場優勢地位排斥競爭對手，損害消費者權益。

螞蟻集團表示，將成立改革工作小組，全面落實約談要求，規範金融業務的經營和發展。

根據彭博資訊，投資人和分析師對整頓程度輕重進行設想如下：

輕微

樂觀看法是，監管部門僅重申他們對金融業務的監管權，警示網路公司，無意大舉改革。

北京可能藉由敲打金融科技平台中最大的螞蟻集團，以儆效尤。過去的類似整頓都給相關公司帶來了短期打擊，最終並無大礙。例如，社群媒體巨擘騰訊曾在2018年成為解決青少年遊戲成癮問題的主要打擊對象。儘管股價一度跌，但最終反彈並創歷史新高。

阿里巴巴也曾在監當機關指控不正當壓榨商家、對平台上的假貨不聞不問後，股票遭拋售，後來同樣重獲投資人信心。

市場研究公司易觀分析（Analysys）分析師Zhang Kai不認為監管部門考慮分拆螞蟻，「因為中國沒有一家金融科技公司具壟斷地位，這次行動不僅針對螞蟻，也向其他金融科技公司發出警告」。

有人認為這是螞蟻集團的機會。Zhang稱，隨整個行業監管更趨嚴格，作為行業領導者的螞蟻集團有更多資源因應挑戰。

糟糕

較麻煩的狀況是監管部門採取行動分拆螞蟻集團。這將使股東結構變得複雜

，損及該公司成長最快的業務。

螞蟻集團IPO喊停之前的估值約3,150億美元，此前贏得許多全球大型基金的投資，包括華平、凱雷、銀湖、淡馬錫和GIC等。

螞蟻集團2018年進行上一輪融資時，公司估值約為1,500億美元，這些全球投資人也參與了投資。螞蟻若被分拆，他們的投資回報率將面臨不確定性，原定11月進行的IPO現被推遲到遙遠的未來。

政府可能要求螞蟻集團分拆獲利較高的理財、信貸和保險業務，另組一家金融控股公司，面臨更嚴格的監管。

上海諮詢業者AgencyChina的研究和策略經理Michael Norris表示：「新的現實是，中國監管部門正對銀行和金融科技公司採行類似監管。」

如果螞蟻集團僅有支付業務，就少了很多想像空間。雖然這項服務一年處理的交易金額高達17兆美元，但線上支付很大程度上一直在虧錢。兩大移動支付商螞蟻集團和騰訊大力補貼這項業務，是作為獲取用戶的入口。為了盈利，他們借助支付服務來交叉銷售理財和信貸等產品。

Jefferies Financial Group Inc.駐香港的中國金融研究主管Chen Shujin表示，如果業務重點回歸支付服務，螞蟻集團的成長潛力將受限，內地線上支付行業已經飽和，螞蟻的市占率也差不多達到極限。

惡夢

最糟糕狀況是螞蟻集團放棄理財、信貸和保險，不再做這些業務。包括餘額寶平台在內的理財業務為螞蟻集團貢獻了15%的營收。花唄、借唄在內的信貸業務是該集團營收的最大驅動力，在今年前六個月貢獻了總收入的39%。該業務向大約5億人提供貸款。

這個結局是基於一種想法--中國領導層對科技富豪的趾高氣昂愈發不滿，希望通過扼殺其業務給予教訓，即使這意味經濟和市場要承受短痛。

數十年來，中國民營企業與共產黨保持微妙關係，直到最近才被認定對國家的未來至關重要。許多評論人士將北京最近整頓金融科技公司歸因於馬雲10月份在一場會議的講話，他當時批評限制新興領域之舉目光短淺、已經過時。

阿里巴巴、螞蟻集團和騰訊三家公司11月市值的總和接近2兆美元，超過諸如中國銀行之類的國有企業巨擘，成為中國價值最高的公司。

這三家公司已向數百家新興的移動和網路公司投資數十億美元，在中國這個以用戶數計全球最大智慧手機和網路市場贏得王者地位。

Hinrich Foundation駐新加坡研究員Alex Capri表示：「在中國，共產黨說了算。沒有什麼不受中國共產黨控制，任何看上去會脫軌的東西，很快就會被拉回來。我們預計會看到更多那樣的情況」。