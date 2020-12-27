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與歐盟達貿易協議 英股可望撥雲見日

編譯陳律安／綜合外電

在英歐敲定貿易協議後，近年來表現落後國際上其他主要指數英國股市終於可望撥雲見日，因為投資人看好全球經濟復甦，能帶動相對便宜的英股。

彭博資訊報導，自2016年英國脫歐公投以來，儘管英鎊走貶，英國富時100指數仍僅上漲2.5%，遜於道瓊歐洲Stoxx 600指數的上漲14%；若以美元計價，這段期間英股更下跌6.7%。英股因而成為全球主要股市中表現最差勁的指數。

投資人過去擔憂脫歐的不確定性，忽略富時100指數成分公司獲利增幅領先市場的事實，讓英股相對於全球股市的估值逼近歷史低點。然而英股如今也正因估值便宜吸引投資人，因為價值股明年前景看好。

金融服務集團Oddo BHF策略師戈永說，脫歐戲碼落幕，可能會使投資人再度垂青英國富時100指數，而該指數中，許多類股將受惠於2021年的經濟復甦，例如占富時100指數約四成的原物料、能源及金融類股。

儘管多數策略師都認同英歐達成貿易協議，是英股的好兆頭，且英股也將受惠於新冠疫苗上市帶動的經濟成長，但各家看好英股的程度不一。

以波寇布薩為首的法國興業策略師認為，英國資產不僅市場持有量低、價值也被低估，因此能提供更高的成長幅度。Liberum資本公司策略師克萊曼則表示，英股已進入多年牛市，預估未來兩年內可望上漲達50%。

摩根大通策略師馬太伊卡則認為，英股表現不會優於歐元區指數等全球指數，原因在寬鬆經濟環境下，防禦性類股恐拖累英股，且強勢英鎊至少在短期內可能構成英股利空。

指數 英國 投資

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